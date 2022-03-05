В ДНР сообщили, что националисты отказываются дать гуманитарный коридор жителям Мариуполя

Националисты отказываются предоставлять гуманитарный коридор жителям Мариуполя. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Националисты отказались предоставить гуманитарный коридор жителям Мариуполя», — приводит ТАСС сообщение штаба.

Как уточняется, «в социальных сетях украинские боевики распространяют новое заявление о том, что решение об эвакуации мирного населения из города не принято».

В ДНР отметили, что националисты «потребовали отказаться от выезда на безопасную территорию».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что боевики отряда «Азов» устроили взрыв в Мариуполе в доме на бульваре Меотиды.

В результате взрыва дом обрушился, под завалами в подвале остаются до 200 человек, большая часть из них — женщины и дети.

Ранее Народная милиция ДНР заявила, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по штабу отряда спецназначения «Азов» в Мариуполе из-за отказа подчиниться командованию.

С 10:00 мск 4 марта российская сторона объявила режим тишины и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из украинских Мариуполя и Волновахи.

По словам замначальника уголовного розыска Новоазовского районного отдела МВД ДНР Артёма Малеванного, украинские националисты не дают мирным жителям покинуть Мариуполь, так как боятся остаться без живого щита.