В Пентагоне заявили о дополнительном размещении около 500 военных США в Европе
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американского военного ведомства на брифинге.
«В выходные глава Пентагона приказал разместить дополнительно около 500 военных в Европе», — сказал он.
Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что власти Польши стараются сделать так, чтобы солдат США в республике было как можно больше.
11 февраля сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин распорядился об отправке дополнительно 3 тыс. американских военнослужащих в Польшу.