В Пентагоне заявили о дополнительном размещении около 500 военных США в Европе

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В Европе находится примерно 100 тыс. американских военных, принято решение о дополнительном размещении ещё 500 человек, заявили в Пентагоне.
В Пентагоне заявили о дополнительном размещении около 500 военных США в Европе
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американского военного ведомства на брифинге.

«В выходные глава Пентагона приказал разместить дополнительно около 500 военных в Европе», — сказал он.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что власти Польши стараются сделать так, чтобы солдат США в республике было как можно больше.

11 февраля сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин распорядился об отправке дополнительно 3 тыс. американских военнослужащих в Польшу

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