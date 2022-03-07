Блинкен сообщил о дополнительной отправке 400 военных из США в Литву

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В Литву из Соединённых Штатов в ближайшие дни прибудут дополнительно 400 военных. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен сообщил о дополнительной отправке 400 военных из США в Литву
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Lukas Balandis

«В ближайшие дни в Литву прибудут дополнительные 400 военных из боевой группы Первой бронированной бригады», — цитирует РИА Новости Блинкена. 

Он также подчеркнул, что в случае агрессии в отношении стран НАТО США с партнёрами и союзниками будут защищать «каждый дюйм» территории альянса.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что власти Польши стараются сделать так, чтобы солдат США в  республике было как можно больше.

11 февраля сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин распорядился об отправке дополнительно 3 тыс. американских военнослужащих в Польшу

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