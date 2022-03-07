Блинкен сообщил о дополнительной отправке 400 военных из США в Литву

В Литву из Соединённых Штатов в ближайшие дни прибудут дополнительно 400 военных. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«В ближайшие дни в Литву прибудут дополнительные 400 военных из боевой группы Первой бронированной бригады», — цитирует РИА Новости Блинкена.

Он также подчеркнул, что в случае агрессии в отношении стран НАТО США с партнёрами и союзниками будут защищать «каждый дюйм» территории альянса.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что власти Польши стараются сделать так, чтобы солдат США в республике было как можно больше.

11 февраля сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин распорядился об отправке дополнительно 3 тыс. американских военнослужащих в Польшу.