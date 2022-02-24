Белый дом: США не направят войска на Украину воевать с Россией

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США ни при каком сценарии не намерены отправлять американские войска на Украину, чтобы воевать с Россией.
Белый дом: США не направят войска на Украину воевать с Россией
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  • © Anna Moneymaker

«У президента (США Джо Байдена. — RT) нет намерений отправлять американских военных воевать на Украине», — заявила Псаки на брифинге.

При этом она подчеркнула, что Байден ни при каких обстоятельствах не изменит данное решение.

«Мы не будем воевать с Россией и не станем размещать войска на Украине, чтобы они сражались с Россией», — резюмировала Псаки.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Соединённые Штаты перебросят до 800 военнослужащих из Италии в страны Балтии, а также до восьми истребителей F-35 из Германии на восточный фланг НАТО.

Замглавы польского МИД Павел Яблоньский заявил, что США могут направить в Польшу дополнительные подразделения вооружённых сил.

В Пентагоне сообщали, что США не будут перебрасывать свои войска из Польши на Украину, но военные могут оказать содействие при необходимости эвакуации.

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