Белый дом: США не направят войска на Украину воевать с Россией
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«У президента (США Джо Байдена. — RT) нет намерений отправлять американских военных воевать на Украине», — заявила Псаки на брифинге.
При этом она подчеркнула, что Байден ни при каких обстоятельствах не изменит данное решение.
«Мы не будем воевать с Россией и не станем размещать войска на Украине, чтобы они сражались с Россией», — резюмировала Псаки.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Соединённые Штаты перебросят до 800 военнослужащих из Италии в страны Балтии, а также до восьми истребителей F-35 из Германии на восточный фланг НАТО.
Замглавы польского МИД Павел Яблоньский заявил, что США могут направить в Польшу дополнительные подразделения вооружённых сил.
В Пентагоне сообщали, что США не будут перебрасывать свои войска из Польши на Украину, но военные могут оказать содействие при необходимости эвакуации.