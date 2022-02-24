Представитель Пентагона Кирби: США перебросят до 800 военных из Италии в страны Балтии
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По его словам, президент США Джо Байден дал Пентагону указание передислоцировать часть сил США в Европе.
«В их число входит оперативная группа пехотного батальона численностью около 800 человек, которая будет переброшена из Италии в Балтийский регион», — цитирует ТАСС Кирби.
Он добавил, что из Германии на восточный флаг НАТО будут переброшены восемь самолётов F-35 и другая авиация.
Ранее замглавы польского МИД Павел Яблоньский заявил, что США могут направить в Польшу дополнительные подразделения вооружённых сил.
В Пентагоне сообщали, что США не будут перебрасывать свои войска из Польши на Украину, но военные могут оказать содействие при необходимости эвакуации.