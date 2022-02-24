Представитель Пентагона Кирби: США перебросят до 800 военных из Италии в страны Балтии

Соединённые Штаты перебросят до 800 военнослужащих из Италии в страны Балтии, а также до восьми истребителей F-35 из Германии на восточный фланг НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден дал Пентагону указание передислоцировать часть сил США в Европе.

«В их число входит оперативная группа пехотного батальона численностью около 800 человек, которая будет переброшена из Италии в Балтийский регион», — цитирует ТАСС Кирби.

Он добавил, что из Германии на восточный флаг НАТО будут переброшены восемь самолётов F-35 и другая авиация.

Ранее замглавы польского МИД Павел Яблоньский заявил, что США могут направить в Польшу дополнительные подразделения вооружённых сил.

В Пентагоне сообщали, что США не будут перебрасывать свои войска из Польши на Украину, но военные могут оказать содействие при необходимости эвакуации.