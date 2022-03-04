«Политически мотивированная ложь»: к каким последствиям может привести антироссийская резолюция МАГАТЭ

Резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), осуждающая российскую операцию на Украине, содержит преднамеренную ложь и ошибки, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, этот документ политизирован и непрофессионально составлен. К примеру, авторы резолюции требуют, чтобы Россия «прекратила все действия против ядерных объектов» на Украине, хотя ни одного факта в пользу столь серьёзного обвинения предоставлено не было, несмотря на просьбы Москвы. Эксперты уверены, что принятие этого документа никак не затронет интересы России, но подорвёт доверие к МАГАТЭ.

Москва раскритиковала резолюцию, принятую 3 марта Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Документ осуждает российскую спецоперацию на Украине, а от РФ требует «прекратить все действия против ядерных объектов». Как заявили в постоянном представительстве России при международных организациях в Вене, принятие такой резолюции способствует политизации международного агентства по атомной энергии.

«На сегодняшнем заседании Совета управляющих МАГАТЭ была принята непрофессионально составленная, выходящая за рамки мандата агентства и содержащая фактические ошибки резолюция по вопросам ядерной безопасности... и гарантий на Украине. Это шаг к политизации работы МАГАТЭ», — сообщается в Twitter постпредства России.

This is a step towards politicizing the work of the #IAEA. It is gratifying that the countries, in which half of humanity lives, refused to support this project. 2/2 — Russian Mission Vienna (@mission_rf) March 3, 2022

Как подчеркнул постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, резолюция Совета управляющих МАГАТЭ по ядерной безопасности на Украине содержит преднамеренную, политически мотивированную ложь и ошибки.

«От России требуется «прекратить все действия против ядерных объектов». Мы трижды просили предоставить конкретные факты по этому поводу. В ответ — полная тишина», — написал Ульянов в Twitter.

По его словам, документ призывает РФ создать условия для восстановления украинскими компетентными органами полного контроля над ядерными объектами.

«Восстанавливать нечего, поскольку эти органы осуществляют контроль в полном объёме. Авторы резолюции либо не осведомлены, либо намеренно лгут», — подчеркнул российский дипломат.

Михаил Ульянов

РИА Новости

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Как пояснила в комментарии RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Политсовета МГЕР Виктория Федосова, никаких оснований для такой резолюции у МАГАТЭ не было.

«К примеру, всю информацию о ситуации на Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем российских военных, МАГАТЭ получает от Государственной инспекции ядерного регулирования Украины. А контроль за ситуацией на Чернобыльской АЭС совместно осуществляют российские и украинские силы», — пояснила эксперт.

Напомним, российские военные взяли под свой контроль территорию Чернобыльской АЭС в первый же день спецоперации по демилитаризации Украины.

26 февраля директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о нормальной работе ядерных станций на Украине и сохранении контроля над хранящимися на них ядерными материалами. Спустя два дня под контролем российских военных оказалась Запорожская АЭС.

«Создать видимость международной изоляции»

По информации агентства Reuters, экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ было созвано Канадой и Польшей по просьбе Украины. Как сообщает агентство, в проекте резолюции была выражена серьёзная озабоченность действиями России, якобы значительно повышающими риск ядерной аварии или инцидента, что создаёт угрозу для населения Украины, соседних стран и международного сообщества.

Чернобыльская АЭС

РИА Новости

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Также в проекте документа содержится призыв к России прекратить свои действия в Чернобыле и других местах, «чтобы компетентные украинские органы сохранили или быстро восстановили полный контроль над всеми ядерными объектами... и обеспечили их безопасную и надёжную работу, а также чтобы МАГАТЭ полностью возобновило проверку соблюдения гарантий».

Против принятия такой резолюции проголосовали Россия и Китай, 26 стран поддержали документ, пять государств воздержались.

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По мнению экспертов, резолюция МАГАТЭ не грозит России какими-то последствиями и носит, очевидно, политический характер.

«Сейчас все на Западе чем-то грозят России, и шаг МАГАТЭ следует рассматривать как продолжение этого тренда. Однако сотрудничать с Россией агентство всё равно будет, потому что мы, к примеру, являемся одним из переговорщиков по иранской ядерной сделке», — отметил в беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Схожей позиции придерживается директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

«Нам эта резолюция ничем не грозит. Это просто мнение, высказанное под давлением США, чтобы создать видимость международной изоляции России. А то, что Россия сейчас охраняет две украинские АЭС, — это абсолютно необходимая мера в нынешней ситуации», — сказал аналитик в комментарии RT.

Ядерный шантаж

Эксперты отмечают выборочность внимания со стороны МАГАТЭ в текущем кризисе. К примеру, агентство никак не отреагировало на слова президента Украины о возможном создании в стране ядерного оружия. Об этом политик заявил, выступая 19 февраля в Мюнхене. В своей речи Зеленский сослался на подписанный, но так и не ратифицированный сторонами-подписантами Будапештский меморандум — документ, закреплявший после распада СССР отказ Украины от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности для нового на тот момент государства. С мюнхенской трибуны Зеленский пригрозил миру отказом Киева от своих обязательств, если страны-подписанты документа (Россия, США и Великобритания) не проведут консультации в рамках этого меморандума.

Стоит отметить, что разговоры о возможном использовании ядерных материалов в военных целях звучат на Украине давно. Так, в 2019 году украинский военный эксперт Игорь Козий в эфире OBOZ.TV предложил установить на границе с Россией ядерно-минные заграждения.

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А депутат Тернопольского горсовета Тарас Билан и вовсе призывал Зеленского взорвать «грязные» ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.

В апреле 2021 года другой народный избранник — депутат Верховной рады Роман Костенко — предложил поставить на вооружение украинские ракеты, которые смогут поразить атомные электростанции, расположенные в России.

«Мы должны иметь такие ракеты, даже без ядерных боеголовок, и Россия должна знать это, что у них есть атомные станции, такие, как у нас был Чернобыль, и что наши ракеты просто туда долетят. Тогда мы на равных сможем вести нашу дипломатию с Российской Федераций», — заявил политик в интервью «Четвёртому каналу». После чего добавил, что переговоры с украинскими предприятиями по вопросу производства таких ракет уже ведутся.

С аналогичной инициативой в ноябре 2021 года выступил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Бывший чиновник заявил, что, хотя Украина и неспособна ударить ракетами по Москве, но она может нанести удары по российским инфраструктурным объектам, включая АЭС.

По данным российской разведки, за этими разговорами скрывались вполне реальные шаги украинского руководства по созданию ядерного оружия. Как говорится в заявлении главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, опубликованном 3 марта, согласно поступающим в СВР разведданным, работы на этом направлении на Украине велись.

И об этом было известно не только России, но и американской стороне, которая никак не препятствовала Киеву, подчеркнул директор СВР. Мало того, американцы «были готовы, что называется, подставить украинцам плечо, очевидно, рассчитывая, что украинские ракеты с ядерными боеголовками обратятся отнюдь не на запад, а на восток», — пояснил Нарышкин.

Сергей Нарышкин

РИА Новости

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Как отмечают эксперты, тот факт, что МАГАТЭ игнорирует подобные сигналы, говорит о предвзятости организации.

«В результате пострадает только имидж МАГАТЭ. Пока весь Запад поднимал шум вокруг ядерных программ Ирана и КНДР, недвусмысленные заявления, звучавшие в Киеве, игнорировались. А ведь украинские власти могли создать серьёзные проблемы всему миру даже без ядерного оружия — просто саботируя нормальное обслуживание собственных АЭС. Так что МАГАТЭ, как и многие другие международные структуры до этого, просто исповедует двойные стандарты», — считает Константин Блохин.

По мнению Алексея Подберёзкина, история с антироссийской резолюцией МАГАТЭ подрывает авторитет агентства в мире.

«МАГАТЭ должно было отреагировать на недавнее заявление Зеленского, но никакой реакции на его слова не последовало. Вместо этого агентство предъявило претензии России, которая никогда не давала поводов для сомнений в вопросах ядерной безопасности и нераспространения», — подытожил эксперт.