«Принимаются меры по обеспечению безопасности мирного населения»: в Минобороны рассказали о ходе спецоперации на Украине

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Сергей Гусаров
Российские военные взяли под контроль Чистополье, Новополтавку и Жовтневое, заявили в Минобороны РФ. От националистических батальонов освобождён город Балаклея. В ряде других населённых пунктов организованы коридоры для выхода местных жителей. Российская армия принимает меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины. Наряду с этим военные продолжают атаковать объекты украинской военной инфраструктуры. В результате удара высокоточного оружия выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в Киеве, использовавшийся СБУ для операций против России.
«Принимаются меры по обеспечению безопасности мирного населения»: в Минобороны рассказали о ходе спецоперации на Украине
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов
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  • 03 марта 2022

    РФ и США после достижения дна в отношениях оттолкнутся от него и пойдут вверх, для этого нужна воля Запада, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об отсутствии аргументов в пользу прекращения сотрудничества с Россией в сфере энергетики.

    В интервью изданию Mandiner он сказал, что Венгрия не станет мешать Евросоюзу вводить антироссийские санкции. Также политик отметил, что Россия «будет существовать и после войны».

    «Интересы у Венгрии и Евросоюза будут и после войны. Нет аргументов в пользу прекращения нашего энергетического сотрудничества с русскими», — подчеркнул Орбан.

  • В столичной прокуратуре напомнили о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях. Таким образом в ведомстве прокомментировали призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы.

    «Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано... Разъясняем, что как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нём влекут за собой установленную российским законодательством ответственность», — говорится в сообщении надзорного органа.

  • В Минобороны также рассказали о количестве уничтоженной в ходе спецоперации техники.

    «Всего за время операции поражено 1612 объектов, среди них — 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300», — говорится в сообщении ведомства.

    Наряду с этим были уничтожены 49 самолётов на земле и 13 самолётов в воздухе, 53 беспилотника и 606 танков.

  • Вооружённые силы России взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями ДНР, заявили в Минобороны России. От националистических батальонов освобождён город Балаклея.

  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что телефонные террористы пытаются блокировать работу российских дипломатов с территории Украины, Польши, США и Германии.

  • Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что операция по зачистке Волновахи заканчивается, в ближайшее время город перейдёт под контроль ДНР.

  • Минобороны РФ опубликовало кадры доставки гуманитарной помощи из Белгородской в Харьковскую область.

    • Доставка гуманитарной помощи жителям Харьковской области

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