«Принимаются меры по обеспечению безопасности мирного населения»: в Минобороны рассказали о ходе спецоперации на Украине

Российские военные взяли под контроль Чистополье, Новополтавку и Жовтневое, заявили в Минобороны РФ. От националистических батальонов освобождён город Балаклея. В ряде других населённых пунктов организованы коридоры для выхода местных жителей. Российская армия принимает меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины. Наряду с этим военные продолжают атаковать объекты украинской военной инфраструктуры. В результате удара высокоточного оружия выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в Киеве, использовавшийся СБУ для операций против России.