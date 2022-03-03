«Принимаются меры по обеспечению безопасности мирного населения»: в Минобороны рассказали о ходе спецоперации на Украине
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
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03 марта 2022
РФ и США после достижения дна в отношениях оттолкнутся от него и пойдут вверх, для этого нужна воля Запада, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об отсутствии аргументов в пользу прекращения сотрудничества с Россией в сфере энергетики.
В интервью изданию Mandiner он сказал, что Венгрия не станет мешать Евросоюзу вводить антироссийские санкции. Также политик отметил, что Россия «будет существовать и после войны».
«Интересы у Венгрии и Евросоюза будут и после войны. Нет аргументов в пользу прекращения нашего энергетического сотрудничества с русскими», — подчеркнул Орбан.
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В столичной прокуратуре напомнили о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях. Таким образом в ведомстве прокомментировали призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы.
«Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано... Разъясняем, что как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нём влекут за собой установленную российским законодательством ответственность», — говорится в сообщении надзорного органа.
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В Минобороны также рассказали о количестве уничтоженной в ходе спецоперации техники.
«Всего за время операции поражено 1612 объектов, среди них — 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300», — говорится в сообщении ведомства.
Наряду с этим были уничтожены 49 самолётов на земле и 13 самолётов в воздухе, 53 беспилотника и 606 танков.
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Вооружённые силы России взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями ДНР, заявили в Минобороны России. От националистических батальонов освобождён город Балаклея.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что телефонные террористы пытаются блокировать работу российских дипломатов с территории Украины, Польши, США и Германии.
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Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что операция по зачистке Волновахи заканчивается, в ближайшее время город перейдёт под контроль ДНР.
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Минобороны РФ опубликовало кадры доставки гуманитарной помощи из Белгородской в Харьковскую область.
- Доставка гуманитарной помощи жителям Харьковской области