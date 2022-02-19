Зеленский не исключил пересмотра отказа Украины от ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума.

Трансляция выступления велась на странице офиса украинского лидера в Facebook.

«Я инициирую консультации в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел», — заявил Зеленский.

По его словам, «если консультации снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение».

Будапештский меморандум, подписанный Россией, США и Великобританией 5 декабря 1994 года, предполагает гарантии безопасности и территориальной целостности Украины. В свою очередь, Киев гарантирует отказ от ядерного оружия.

В июле 2021 года глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24» высказал мнение, что, если бы Украина сохранила ядерное оружие, она бы могла «шантажировать весь мир».

Посол Украины в Германии Андрей Мельник также высказал мнение, что если Украине не предоставят членство в НАТО, то страна может «снова подумать о ядерном статусе».