В Раде заявили, что с ядерным оружием Украина могла бы «шантажировать мир»

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Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24» высказал мнение, что если бы Украина сохранила ядерное оружие, она бы могла «шантажировать весь мир».
В Раде заявили, что с ядерным оружием Украина могла бы «шантажировать мир»
  • РИА Новости

По его мнению, бывший президент Украины Леонид Кравчук допустил «фатальную ошибку», когда «избавился» от ядерного оружия после подписания «ничего не значащего Будапештского меморандума».

Он считает, что если бы Украина была ядерной державой, то в настоящее время с Киевом бы разговаривали и договаривались «по-другому».

Депутат предположил, что Украина, даже если бы не обслуживала ядерное вооружение, то «могла бы сократиться, но всё равно оставить ядерный потенциал».

«Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах», — заявил Арахамия.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник высказал мнение, что если Украине не предоставят членство в НАТО, то страна может «снова подумать о ядерном статусе».

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