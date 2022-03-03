«Позорная страница в истории мирового спорта»: МПК изменил своё решение и отстранил россиян от Паралимпийских игр

Международный паралимпийский комитет запретил российским и белорусским атлетам выступать на Играх в Пекине, хотя накануне спортсменам разрешили соревноваться в нейтральном статусе. В организации это объяснили многочисленными требованиями других стран-участниц. В ПКР отстранение сочли незаконным и противоречащим одному из основных принципов организации — аполитичности спорта инвалидов. Олимпийская чемпионка Алина Кабаева назвала происходящее самой позорной страницей в истории мирового спорта. Бывшие и действующие атлеты выражают поддержку товарищам, которых лишили возможности проявить себя на главном турнире четырёхлетия.

Международный паралимпийский комитет (МПК) в четверг, 3 марта, отстранил российских и белорусских спортсменов от Игр в Пекине, хотя ещё накануне разрешил им участвовать в качестве нейтральных атлетов. Такая стремительная смена позиции была вызвана массовым недовольством национальных паралимпийских комитетов, которые выступали против допуска россиян и отказывались выходить на старты. Так, команда Латвии по кёрлингу решила не играть со сборной России, а делегация Канады пригрозила бойкотировать Игры.

В МПК заявили, что обязаны внимательно прислушиваться ко всем участникам и обеспечивать благоприятные условия для выступления спортсменов со всего мира. По словам главы комитета Эндрю Парсонса, в организации оказались не готовы к такому мощному негативному отклику на допуск россиян.

«Мы ожидали такую реакцию от Украины, но не думали, что нам пригрозят бойкотом так много команд, несмотря на то что их спортсмены так долго готовились к этой Паралимпиаде. У нас была серьёзная озабоченность по поводу безопасности российских и белорусских спортсменов. Конкретных примеров агрессии не было, но обстановка в паралимпийской деревне была настолько неблагоприятная, что мы до моментов проявления агрессии должны были действовать. Мы не должны были доводить дело до драк», — заявил функционер.

В Паралимпийском комитете России назвали вердикт МПК незаконным и подчеркнули, что готовы отстаивать свои права и интересы в спортивных и иных судебных инстанциях.

«ПКР считает, что решение Международного паралимпийского комитета от 3 марта совершенно необоснованно, так как очевидно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи — аполитичности спорта инвалидов», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

В Кремле также не оставили случившееся в стороне. «Ситуация, конечно, чудовищная. Это позор для Международного паралимпийского комитета. Вчера было принято одно решение, сегодня его поменяли, поэтому, конечно, мы решительно осуждаем МПК», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас возмутился по поводу вердикта МПК.

«Он противоречит Олимпийской хартии, которая напрямую запрещает дискриминацию по политическим мотивам, запрещает дискриминацию, исходя из национальной или государственной принадлежности спортсменов», — цитирует Клишаса РИА Новости.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал эту новость шокирующей и подчеркнул непоследовательность действий организации, которая сначала разрешила отечественным спортсменам выступать, а затем наложила запрет.

«МПК не справился с задачей, которая ему поставлена, — охранять и соблюдать интересы спортсменов-паралимпийцев», — сказал политик в беседе с RT.

По мнению спортивного юриста Анны Анцелиович, отстранение можно обжаловать в Спортивном арбитражном суде, но на Паралимпиаде не формируется специальная панель CAS для ускоренного рассмотрения дел по аналогии с Олимпиадами. Единственный вариант, позволяющий провести процесс в срочном порядке в обычном CAS, — соответствующий договор между ПКР и МПК. Но если международный комитет ответит отказом, то ПКР ничего не сможет сделать.

«МПК вчера в пресс-релизе написал, что они вынесли максимально строгие санкции, допустимые их новой конституцией. В этом плане получается, что сейчас санкция не вынесена в соответствии с их конституцией», — прокомментировала ситуацию эксперт.

Паралимпийский чемпион и депутат Госдумы Михаил Терентьев также обратил внимание на то, насколько непоследовательным выглядит поведение руководства МПК.

«Мы понимаем, что в условиях такого давления на Россию даже изменяют правила деятельности Международного паралимпийского комитета. Вчера говорили о том, что были приняты самые жёсткие санкции — нейтральный флаг, нейтральный статус. Непонятно, как МПК мог аргументировать своё решение, которое они изменили. Видимо, другие страны стали давить, чтобы их команды не участвовали в Играх. Всё это привело бы к тому, что Паралимпиада просто стала бы сплошной политической акцией», — подчеркнул бывший спортсмен.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева резко высказалась относительно позиции международных спортивных организаций, назвав её лицемерной.

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«Считаю, что более позорной страницы в истории мирового спорта не было. Руководство многих международных спортивных организаций давно и под разными предлогами занимается совершенно неспортивными делами. Теперь это перестали скрывать. Их «забота» о мире так же лицемерна, как и борьба за чистый спорт», — заявила ТАСС бывшая спортсменка.

Шестикратный паралимпийский чемпион Сергей Шилов в комментарии RT высказал мнение, что на спортсменов других сборных, которые отказывались соревноваться с россиянами, было оказано давление со стороны их государств.

«Каждый представляет свою страну и действует по указанию политического руководства. Возможно, кто-то из спортсменов поддерживает эти приказы, кто-то нет, но, думаю, особого выбора у них нет, они не могут принимать собственные решения в данной ситуации», — сказал титулованный лыжник.

Он также заметил, что российским спортсменам будет тяжело справиться с переживаниями. «Но все мы, российская паралимпийская семья, постараемся их поддержать, сделать всё, что в наших силах. Ребята, мы с вами!» — добавил Шилов.

Чемпион летней Паралимпиады-2020 Денис Гнездилов также выразил сочувствие товарищам, оказавшимся в непростой ситуации.

«Жалко ребят: они уже там, готовились. Представляю, какая у них эмоциональная нагрузка, что внутри творится», — отметил легкоатлет.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Ирина Громова была опустошена после того, как МПК лишил команду права на выступление.

«Больно, очень больно. Нет подходящих слов. Многих наших ребят ведь и в 2018 году тоже не допустили до Паралимпийских игр. Конца и края этому нет. Что делать, мы россияне. Будем крепиться, будем жить», — призналась тренер.

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова также заявила, что ей очень обидно за российских спортсменов.

«Теперь добрались и до паралимпийцев. Это настоящий беспредел! Политика должна оставаться политикой, при чём тут спортсмены? Наша сборная работала четыре года, чтобы выступить на Паралимпийских играх, а их вот так отстраняют. Так не должно быть! Это же люди, настоящие трудяги! К сожалению, сейчас отстраняют всех российских спортсменов», — возмутилась Резцова.