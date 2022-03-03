Федерация хоккея Канады выступила против участия сборной России в Паралимпиаде

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Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) сообщила, что выступает против участия сборных России и Белоруссии в зимней Паралимпиаде 2022 года в Пекине.
Федерация хоккея Канады выступила против участия сборной России в Паралимпиаде
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«Федерация хоккея Канады полностью поддерживает национальный паралимпийский комитет в его позиции о том, что российские и белорусские спортсмены не должны быть допущены к участию в зимних Паралимпийских играх — 2022», — сообщает пресс-служба Hockey Canada.

Подчеркивается, что федерация категорически не согласна с решением Международного паралимпийского комитета (IPC) разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпиаде. Необходимо приложить все усилия, чтобы заставить IPC пересмотреть своё решение.

Сборная России будет выступать на Играх-2022 под флагом IPC. Награды россиян не будут учитываться в медальном зачёте Паралимпиады. В честь их побед будет звучать гимн IPC.

Паралимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 13 марта.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что IPC поставил российских спортсменов в невыносимые условия.

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