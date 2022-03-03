Федерация хоккея Канады выступила против участия сборной России в Паралимпиаде
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«Федерация хоккея Канады полностью поддерживает национальный паралимпийский комитет в его позиции о том, что российские и белорусские спортсмены не должны быть допущены к участию в зимних Паралимпийских играх — 2022», — сообщает пресс-служба Hockey Canada.
Подчеркивается, что федерация категорически не согласна с решением Международного паралимпийского комитета (IPC) разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпиаде. Необходимо приложить все усилия, чтобы заставить IPC пересмотреть своё решение.
Сборная России будет выступать на Играх-2022 под флагом IPC. Награды россиян не будут учитываться в медальном зачёте Паралимпиады. В честь их побед будет звучать гимн IPC.
Паралимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 13 марта.
Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что IPC поставил российских спортсменов в невыносимые условия.
Statement from Hockey Canada. pic.twitter.com/FuClEpOs0s— Hockey Canada (@HockeyCanada) March 3, 2022