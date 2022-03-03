Сборная Латвии по кёрлингу отказалась играть с Россией на Паралимпиаде

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Сборная Латвии по кёрлингу на колясках приняла решение отказаться от встречи с командой России на зимней Паралимпиаде 2022 года в Пекине.
Сборная Латвии по кёрлингу отказалась играть с Россией на Паралимпиаде
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«Мы провели внутреннее собрание и проголосовали не участвовать в матче с Россией», — цитирует пресс-служба Паралимпийского комитета Латвии главного тренера сборной Арниса Вейдеманиса.

В латвийской команде подчеркнули, что были абсолютно убеждены, что Международный паралимпийский комитет не разрешит спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в Играх-2022.

Паралимпиада пройдёт с 4 по 13 марта.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что IPC поставил российских спортсменов в невыносимые условия.

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