«Не верится, что всё это происходит»: ISU запретил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях

Международный союз конькобежцев вслед за большинством мировых спортивных организаций отстранил россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой. Санкции распространяются на фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов. Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв назвал происходящее катастрофой для всего мирового спорта, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что нечестно лишать спортсменов возможности выступать, а тренер Тамара Москвина подчеркнула, что главное в этой ситуации — продолжать работать.

Международный союз конькобежцев запретил российским спортсменам выступать на соревнованиях, проходящих под его эгидой. Это означает, что отечественные фигуристы не примут участие в чемпионате мира, который состоится в конце марта в Монпелье. Ранее другие мировые спортивные организации, следуя соответствующей рекомендации МОК, отстранили россиян от международных стартов и перенесли из России запланированные турниры.

В Федерации фигурного катания на коньках России выразили крайнее разочарование вердиктом ISU.

«Считаем, данное решение носит дискриминационный характер и грубо противоречит основным принципам международного олимпийского движения. Оно является свидетельством того, что спорт в полной мере стал инструментом политики и в очередной раз демонстрирует двойные стандарты, нанося основной удар по спортсменам», — говорится в официальном заявлении, размещённом на сайте организации.

В ФФККР также подчеркнули, что будут «рассматривать все возможные варианты действий и предпринимать необходимые меры для сохранения и защиты интересов наших спортсменов и тренеров».

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова подчеркнула, что отстранение россиян — это элемент политического давления и «к спорту не имеет никакого отношения». По её мнению, российским федерациям по видам спорта, которые столкнулись с дискриминацией, можно задуматься о защите своих прав в Спортивном арбитражном суде.

«Сложно сказать, стоит ли ввязываться в какие-то судебные разбирательства. На мой взгляд, это несёт определённые риски как для федераций, которые могут быть просто целиком забанены, так и для отдельных людей. Хотя мне непонятно, каким образом международные организации юридически обосновывают эти очень серьёзные решения. На мой взгляд, нечестно лишать спортсменов возможности выступать хотя бы в нейтральном статусе», — сказала депутат Госдумы RT.

По словам её коллеги по законодательному собранию Дмитрия Свищёва, это ужасно для всего мирового спорта.

«Если эти парни в МОК, федерациях не одумаются, это станет катастрофой. Завтра это пойдёт в другие страны. Если они так с Россией обходятся, представьте, как эти «товарищи» поведут себя с маленькими странами — их перекусят одним зубом, перешагнут и не заметят. Россия им не по зубам», — заявил депутат «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что устранение России с мировой арены выгодно только слабым федерациям и спортсменам, которые «потирают ручки и думают, что теперь станут чемпионами мира и олимпийскими чемпионами».

«Запрет на участие россиян, сильнейших во многих видах спорта, станет преимуществом для многих, это будет как допинг для них», — отметил глава Федерации кёрлинга России.

Прославленный тренер Татьяна Тарасова уверена, что первенство планеты потеряет без участия отечественных фигуристов.

«Наши спортсмены являются украшением чемпионата мира и любых соревнований по фигурному катанию», — заявила наставница.

Её коллега Тамара Москвина, в свою очередь, приняла решение ISU достаточно сдержанно.

«Наша федерация входит в Международный союз конькобежцев, поэтому мы должны подчиниться их вердикту. Сейчас мы перестраиваем планы подготовки, чтобы наши спортсмены не пострадали от этой ситуации. Продолжаем работать», — заявила прославленный специалист в беседе с RT.

Также по теме «Решение носит дискриминационный характер»: ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах ФИФА и УЕФА запретили российским клубам и сборным участие в соревнованиях под своей эгидой до дальнейшего уведомления. Таким образом,...

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин назвал ситуацию ужасающей.

«Сильный удар по нам всем. Читаю про футбол, хоккей, фигурное катание. Похоже, конца и края этому не видно. Затянем пояса, будем ездить отдыхать в Сосновый Бор. Будем стремиться вывести российский чемпионат на уровень мировых сборных. На Трусову, Валиеву и Щербакову будет интереснее смотреть, чем на всё фигурное катание без российских фигуристов», — отметил призёр Олимпийских игр.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка предположила, что все соперники российских фигуристов обрадуются их отсутствию на чемпионате мира.

«Мне очень жалко, что всё это происходит: жалко спортсменов, детей, которые невинны во всей политике, никакого отношения к этому не имеют. Сейчас нашим спортсменам запрещают выступать на Паралимпийских играх. Это просто за гранью. Даже не верится в то, что сейчас происходит в мире», — цитирует Навку «Чемпионат».