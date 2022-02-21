Навка: благодарна судьбе, что в нашу Олимпиаду не было такого кошмара

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка вспомнила свою Олимпиаду в Турине 2006 года.

«Безмерно благодарна судьбе, что в нашу Олимпиаду не было такого кошмара, не было напряжённости, нагнетания, обстановки как на войне… Как многие пишут, сейчас выйти никуда нельзя, ограничения повсеместно, атмосфера тяжёлая, а у нас были радость, воодушевление, межнациональное общение и праздник спорта!» — написала Навка.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине произошёл допинговый скандал с участием российской фигуристки Камилы Валиевой. Её допинг-тест от 25 декабря 2021 года показал положительный результат. В связи с этой ситуацией была отменена церемония награждения командного турнира, в котором сборная России выиграла золото. Позже CAS допустил Валиеву до личного турнира, но она заняла лишь четвёртое место.

Ранее Щербакова заявила, что хорошо катается на соревнованиях, потому что не может простить себе ошибки.