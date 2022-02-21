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Щербакова: я хорошо катаюсь на соревнованиях, потому что не могу простить себе ошибки

21.02.2022, 14:25 |

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, как относится к своим ошибкам на официальных выступлениях.

Щербакова: я хорошо катаюсь на соревнованиях, потому что не могу простить себе ошибки
  • Gettyimages.ru

«Я, может, поэтому и часто катаюсь хорошо на соревнованиях, что не могу простить себе какие-то ошибки. Если я ошибаюсь, то очень долго себя корю, постоянно это вспоминаю и не могу забыть», — цитирует Щербакову Olympics.

Она добавила, что пытается работать над собой. По словам Щербаковой, она понимает, что у спортсмена бывают взлёты и падения, все совершают ошибки. Она хочет научиться с ними справляться, а не только винить себя.

Напомним, Щербакова выиграла личный турнир на Олимпиаде в Пекине, набрав 255,95 балла по сумме короткой и произвольной программ. Она безошибочно исполнила оба проката, за счёт чего опередила свою соотечественницу Александру Трусову, которая в произвольной программе выступила с пятью четверными прыжками.

Ранее Туктамышева подвела итоги Олимпиады в Пекине.

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