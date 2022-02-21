Туктамышева подвела итоги Олимпиады в Пекине

«Две недели переживаний и пристального внимания. Даже те, кто редко следит за спортивными новостями, погружаются в этот мир: объединяются, поддерживают, обсуждают, делятся, узнают новое! Чувствуется какое-то единство, и всегда есть о чём поговорить», — написала Туктамышева в Instagram.
Она также поздравила всех спортсменов с окончанием главного старта четырёхлетия.
Напомним, Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла по сумме короткой и произвольной программ. Второе место заняла другая россиянка, Александра Трусова, с результатом 251,73 балла.
Ранее Слуцкая осудила людей, которые сняли на камеру истерику Трусовой на Олимпиаде-2022.