Слуцкая осудила людей, которые сняли на камеру истерику Трусовой на Олимпиаде-2022

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Двукратный олимпийский призёр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая отреагировала на поведение фигуристки Александры Трусовой после завоевания серебряной медали на Олимпиаде в Пекине.

«Я негативно отношусь к ловким людям, которые такое снимают и выкладывают в интернет. Это была искренняя реакция. Никто не вправе её осуждать и обсуждать. Это очень интимный момент», — цитирует Слуцкую kp.ru.

Она также заявила, что Трусова исполнила самый сложный контент в произвольной программе с пятью четверными. При этом, по мнению Слуцкой, победа Анны Щербаковой была заслуженной.

Напомним, после объявления результатов Трусова начала плакать, заявив, что ненавидит фигурное катание. Она исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но уступила в борьбе за золото Анне Щербаковой по сумме баллов. Таким образом, Трусова завоевала серебро турнира, а олимпийской чемпионкой стала Щербакова. Камила Валиева осталась за чертой призёров, став четвёртой.

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