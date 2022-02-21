Савченко осудила Тутберидзе за то, что она после проката не обняла Валиеву на ОИ-2022

|

Олимпийская чемпионка в парном катании Алёна Савченко раскритиковала тренерский штаб Этери Тутберидзе за отношение к фигуристке Камиле Валиевой.

«Вина за неудачное выступление лежит не на Валиевой, а на тренерах, потому что они с ней так обращались. Тренеры должны быть профессионалами, особенно когда речь идёт о психологическом аспекте», — цитирует Савченко Eurosport.de.

Она также рассказала, что знакома с мамой Камилы. По словам Савченко, это очень скромная женщина, которая желает лучшего для своей 15-летней дочери.

Напомним, что Этери Тутберидзе подверглась критике после того, как не поддержала Камилу Валиеву после неудачного проката, а отчитала за ошибки.

Ранее Вяльбе поддержала повышение возрастного ценза в фигурном катании.