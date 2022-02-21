Вяльбе поддержала повышение возрастного ценза в фигурном катании

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала своё мнение о поднятии возрастного ценза в фигурном катании.

«Думаю, в фигурном катании они всё-таки повысят возрастной ценз, и это будет правильно. Если он повысится, то у девчонок будет шанс выступить на двух Олимпиадах, сейчас у них таких шансов нет», — цитирует Вяльбе ТАСС.

На данный момент к участию в чемпионатах мира и Олимпийских играх допускаются фигуристы, которым на момент старта сезона исполнилось 15 лет.

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине в личном турнире победила Анна Щербакова. По итогам короткой и произвольной программы она набрала 255,95 балла.

Ранее Фетисов сказал Валиевой, что она ещё сможет завоевать олимпийскую медаль.