Фетисов сказал Валиевой, что она ещё сможет завоевать олимпийскую медаль

«Хорошо побеседовали, хотя сначала она была немного встревожена. Я сказал ей, что все здесь её поддерживают, что она ни в чём не виновата», — цитирует Фетисова «Собеседник».
Фетисов сказал Валиевой, что она должна выходить в люди и улыбаться. Он уверен: фигуристка сможет опровергнуть стереотип о том, что только юные чемпионки могут побеждать на Олимпиадах.
15-летняя фигуристка стала олимпийской чемпионкой Игр 2022 года в составе сборной России к командных соревнованиях фигуристов. В личном турнире она заняла четвёртое место.
Ранее Анна Щербакова опубликовала в соцсетях прощальный пост из Пекина.