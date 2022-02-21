Фетисов сказал Валиевой, что она ещё сможет завоевать олимпийскую медаль

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал, что провёл беседу с Камилой Валиевой после её прилёта из Пекина в Москву.

«Хорошо побеседовали, хотя сначала она была немного встревожена. Я сказал ей, что все здесь её поддерживают, что она ни в чём не виновата», — цитирует Фетисова «Собеседник».

Фетисов сказал Валиевой, что она должна выходить в люди и улыбаться. Он уверен: фигуристка сможет опровергнуть стереотип о том, что только юные чемпионки могут побеждать на Олимпиадах.

15-летняя фигуристка стала олимпийской чемпионкой Игр 2022 года в составе сборной России к командных соревнованиях фигуристов. В личном турнире она заняла четвёртое место.

Ранее Анна Щербакова опубликовала в соцсетях прощальный пост из Пекина.