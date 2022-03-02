Постпред КНР: резолюция Генассамблеи ООН по Украине не учитывает историю кризиса в регионе
- AP
«К сожалению, проект резолюции, вынесенный на голосование на этой специальной сессии, не был представлен для консультаций со всеми странами-членами. Он также не принимает во внимание историю и сложность нынешнего кризиса», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он добавил, что документ не учитывает «принцип неделимости безопасности или необходимость продвижения политического решения».
«Все это идёт вразрез с нашей последовательной позицией, поэтому у нас не было иного выбора, кроме как воздержаться от голосования», — заключил представитель Китая.
Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию по ситуации на Украине. За неё проголосовало 141 государство, против выступили пять, воздержались — 35.