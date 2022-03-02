Постпред КНР: резолюция Генассамблеи ООН по Украине не учитывает историю кризиса в регионе

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Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция с осуждением действий России в отношении Украины не учитывает историю и сложность ситуации.
Постпред КНР: резолюция Генассамблеи ООН по Украине не учитывает историю кризиса в регионе
  • AP

«К сожалению, проект резолюции, вынесенный на голосование на этой специальной сессии, не был представлен для консультаций со всеми странами-членами. Он также не принимает во внимание историю и сложность нынешнего кризиса», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что документ не учитывает «принцип неделимости безопасности или необходимость продвижения политического решения».

«Все это идёт вразрез с нашей последовательной позицией, поэтому у нас не было иного выбора, кроме как воздержаться от голосования», — заключил представитель Китая.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию по ситуации на Украине. За неё проголосовало 141 государство, против выступили пять, воздержались — 35.

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