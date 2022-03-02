Генассамблея ООН приняла резолюцию по ситуации на Украине

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Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить специальную операцию на Украине и вывести войска.
Генассамблея ООН приняла резолюцию по ситуации на Украине
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

За резолюцию проголосовало 141 государство, против — пять (Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Эритрея), воздержались 35 (среди них Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЦАР).

В отличие от резолюций Совбеза ООН, резолюции ГА ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства. 

Ранее Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию о созыве специальной сессии Генассамблеи по ситуации на Украине.

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