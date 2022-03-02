Как и где будут судить украинских националистов

Обострение ситуации на Украине вернуло в мировую повестку вопрос о военных преступлениях в отношении жителей Донбасса. Но если Международный уголовный суд (МУС) планирует разбираться в этом вопросе в Гааге, то в ДНР рассчитывают, что суд пройдёт в Минске. По данным Следственного комитета РФ, за восемь лет жертвами конфликта в Донбассе стали 2,6 тыс. гражданских лиц и не менее 5,5 тыс. были ранены. Более 100 военных из командования ВСУ заочно привлечены в России к уголовной ответственности. Опрошенные RT эксперты рассказали, что их ожидает.

По словам главного прокурора МУС Карима Хана, суд в Гааге планирует изучить прежде всего обстоятельства преступлений, совершённых до начала военной операции России. Сделать это, подчёркивает Хан, намерены как можно быстрее.

На скорейшем суде над украинскими военными преступниками настаивают и в ДНР. С одной только оговоркой: судить их надо не в Гааге, а, например, в Минске.

«Военных преступников, которые не успеют сбежать, не успеют спрятаться, ждёт суд. Где он будет? Точно не Гаага, возможно, Минск. Такая идея прозвучала», — заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью российским СМИ.

Всего с 2014 года в ходе конфликта на территории Донбасса погибли около 9 тыс. человек — мирных граждан и военнослужащих. По словам начальника бюро судмедэкспертизы ДНР Дмитрия Калашникова, было проведено около 5 тыс. исследований тел погибших в ДНР и порядка 2 тыс. — в ЛНР, ещё 2 тыс. до сих пор не идентифицированы.

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«Предполагаемая общая цифра — 9 тыс. человек (погибших. — RT). Не все ещё найдены. Они будут эксгумированы из общих захоронений, — пояснил судмедэксперт. — Местонахождение этих захоронений ещё уточняется. Большая их часть находится в пограничной зоне, которая до сих пор подвергается обстрелам. Работать там сейчас невозможно».

Среди мирного населения за восемь лет противостояния, по подсчётам СК РФ, погибли 2,6 тыс. человек, более 5,5 тыс. получили ранения.

«Главной причиной жертв среди гражданского населения стали обстрелы со стороны правительственных сил Украины из оружия взрывного действия, стрелкового и лёгкого вооружения, — сообщили RT в СК. — За весь период следствия допрошены более 146 тыс. человек, признаны потерпевшими более 22 тыс., в том числе более 2,4 тыс. несовершеннолетних».

Убийства, похищения, призывы к войне

За всё время с начала конфликта Следственный комитет России возбудил 467 уголовных дел о событиях на территории Украины и Донбасса. Уголовные дела открыты по фактам обстрелов жилых домов, гражданской инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения с применением крупнокалиберной артиллерии, миномётов, гранатомётов и стрелкового вооружения.

Фигурантами уголовных дел стали представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений «Правый сектор»*, «Добровольческий украинский корпус», участники батальона «Азов».

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В их числе — бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, бывший губернатор Днепропетровской области Украины и один из богатейших граждан страны Игорь Коломойский, командиры бригад и военнослужащие ВСУ, осуществлявшие обстрелы мирного населения.

Среди преступлений украинских силовиков и представителей власти не только применение запрещённых средств и методов ведения войны, но и убийство российских журналистов, похищение людей, публичные призывы к развязыванию войны и другие.

Так, в октябре 2021 года в СК завели дело по статье о жестоком обращении с гражданским населением против ряда командиров различных частей ВСУ: Сергея Заболотного, Олега Лисового, Виктора Юшко, Василия Зубанича, Олега Громадского, Дмитрия Делятицкого и Михаила Прокопива.

Согласно материалам дела, украинские военные открыли огонь с применением артиллерийских орудий по населённым пунктам Калиново, Хорошее, Новомарьевка, Яковлевка, Тельманово, Горловка и Золотое-5.

Поиск и возмездие

Адвокат Сталина Гуревич в беседе с RT рассказала, что в соответствии с действующим в РФ законодательством уголовной ответственности подлежат лица любой национальности, если они совершили преступления в отношении российских граждан, пусть и вне территории России.

«По закону сначала следует объявление лица в розыск — федеральный, потом международный, затем заочное избрание меры пресечения. Те государства, с которыми есть взаимные договорённости о выдаче, и Интерпол начинают его искать и могут задержать. Когда лицо будет задержано, будут проведены следственные действия и дело направят в суд. Впоследствии человек может отбывать наказание как в России, так и на родине. В зависимости от степени тяжести может грозить вплоть до пожизненного», — пояснила Гуревич.

Адвокат подчеркнула, что сейчас предполагать, как будет происходить выдача преступников, невозможно. Будут ли в дальнейшем работать действующие соглашения, не знает никто, добавила юрист.

С разрешения Киева

По словам руководителя организации «Справедливая защита» адвоката Виталия Галахова, суд в Минске ещё под вопросом, в то время как процесс рассмотрения уголовных дел в Гааге может начаться уже в ближайшее время. Сейчас прокурор Гаагского трибунала ожидает от Международного уголовного суда разрешения на начало расследования военных преступлений в Донбассе.

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«Если суд даст разрешение, то прокурор должен запросить юрисдикцию Украины по фактам преступлений и привлечению фигурантов дела к ответственности. Приоритет отдаётся национальной юрисдикции. То есть сама Украина должна судить своих преступников по национальному законодательству. Если национальная юрисдикция не работает или затягивает процесс, то прокурор передаёт дело в международный суд», — объяснил Галахов.

Украина дала согласие на сотрудничество с Международным уголовным судом, добавил адвокат. И если поступит запрос на арест какого-либо лица из командования ВСУ, то Украина должна исполнить своё обязательство. В ином случае вопрос будет обсуждаться в Совете Безопасности ООН.

Ранее постпредство России при ООН распространило в СБ ООН материалы RT и СК о военных преступлениях в Донбассе.

В ходе заседания Совбеза ООН замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин рассказал о мемориальном комплексе «Аллея Ангелов» в Донецке в память о детях, погибших от рук украинских военных. Таких, как те, которые погибли на детском пляже донбасского города Зугрэс. 13 августа 2014-го он стал мишенью для ВВС Украины. В результате обстрела тогда погибли более 20 человек, десятки получили ранения.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).