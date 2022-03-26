«Имитация военной деятельности»: зачем ЕС принял новую оборонную стратегию

В ЕС официально утвердили оборонную концепцию «Стратегический компас», призванную усилить военный потенциал объединения. В Брюсселе её назвали смелым планом, предполагающим в том числе быстрое развёртывание до 5 тыс. военнослужащих «для разных типов кризиса» и проведение регулярных учений, которые ранее не инициировались на уровне ЕС. Россия в документе упоминается многократно и исключительно в негативном контексте. По мнению экспертов, это говорит о том, что в рамках новой европейской концепции могут быть предприняты антироссийские меры, что лишь снизит уровень безопасности в Европе, а также повысит напряжённость. Аналитики также полагают, что силы быстрого реагирования, которые планирует создать ЕС, станут «очередным филиалом НАТО».

В Евросоюзе одобрили новую оборонную стратегию под названием «Стратегический компас». Об этом написал в своём Twitter глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Действовать, инвестировать, объединяться в партнёрства и обеспечивать безопасность. Мы поддержали «Стратегический компас», который будет направлять нас на пути к укреплению оборонной политики и усилению оборонного потенциала Европы. Мы благодарны (главе дипломатии ЕС. — RT) Жозепу Боррелю за то, что он возглавил этот процесс и обеспечил его успех», — отметил Мишель.

Ранее Боррель написал в Twitter, что «Стратегический компас» — это смелый план, поддержанный всеми 27 европейскими лидерами «в стремлении к безопасности и обороне».

«Я буду неустанно подталкивать всех к достижению результатов. Европа в опасности — нам нужно действовать», — подчеркнул он.

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В своём блоге Боррель также отметил, что события на Украине якобы подтверждают, что Европа «в ещё большей опасности», чем в ЕС думали всего несколько месяцев назад. Он подчеркнул, что сейчас перед Евросоюзом стоит задача — реализовать «Стратегический компас» «быстро и в полном объёме».

«Мы уже долгое время знаем, что Европа оказывается в быстро ухудшающихся стратегических условиях, однако мы не всегда использовали это знание. Похожим образом мы часто заявляли о нашем стремлении сделать ЕС более сильным игроком в сфере безопасности и обороны, однако не всегда подкрепляли слово делом», — пишет глава европейской дипломатии.

Как он отметил, в ЕС начали работу над «Стратегическим компасом», когда почувствовали, что «в мире силовой политики» Евросоюзу необходимо «самому говорить на языке силы и укреплять свою коллективную способность действовать».

С его точки зрения, события на Украине ещё больше обостряют «необходимость кардинальных изменений в сфере безопасности и обороны ЕС».

«Стратегический компас», по словам Борреля, включает в себя «конкретный план» создания потенциала оперативного развёртывания для ЕС, который позволит быстро размещать до 5 тыс. военнослужащих «для разных типов кризиса в зависимости от различных сценариев».

«Мы также будем повышать готовность наших сил посредством регулярных реальных учений (которые на уровне ЕС ранее никогда не проводились), укреплять механизмы командования и управления, а также способствовать более быстрому и гибкому процессу принятия решений», — заявил Боррель.

По его словам, Европейский союз также укрепит свою способность противостоять киберугрозам, дезинформации и иностранному вмешательству. Кроме того, предусмотрено наращивание инвестиций «по необходимым стратегическим направлениям».

Здание Европейской комиссии

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«Всё это позволит ЕС более эффективно защищать своих граждан, а также стать более сильным глобальным партнёром, работающим с ООН, НАТО и другими субъектами в интересах международного мира и безопасности», — уверен глава европейской дипломатии.

Стоит отметить, что в «Стратегическом компасе» Россия упоминается 25 раз, причём в негативном контексте. В основном речь идёт о российском «вторжении» на Украину — так на Западе называют специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации, объявленную Россией 24 февраля.

В частности, говорится, что «военная агрессия России против Украины» якобы подтвердила потребность существенно повысить боевую мобильность вооружённых сил внутри и за пределами ЕС, а также указала на необходимость стратегического партнёрства Евросоюза с НАТО в сфере евро-атлантической безопасности.

Кроме того, в «Стратегическом компасе» утверждается, что Россия якобы использовала энергоресурсы как «политическое оружие».

Концепция в четырёх редакциях

Напомним, работа над «Стратегическим компасом» началась почти два года назад, а в ноябре 2020 года министры обороны ЕС обсудили эту концепцию во время видеоконференции.

Позже Жозеп Боррель написал в своей статье, опубликованной 1 сентября 2021 года в The New York Times, что такая стратегия будет призвана определить амбиции ЕС в области безопасности и обороны. Как отмечал глава дипломатии ЕС, «более стратегически автономный и боеспособный» Евросоюз сможет лучше реагировать на внешние вызовы. По словам Борреля, к таким мерам союз подтолкнула ситуация вокруг вывода войск США из Афганистана, когда выяснилось, что ЕС зависит от решений Вашингтона по широкому кругу проблем. Дипломат подчеркнул, что это должно стать тревожным сигналом «для всех, кому небезразличен Североатлантический альянс».

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После этого Боррель заявил журналистам, что ввиду событий в Афганистане ЕС как никогда нуждается в усиленной защите. Тогда он также отметил, что европейским странам следует стремиться к созданию контингентов «не на базе одной страны каждый месяц, а общими усилиями и на постоянной основе».

Впрочем, вскоре после этих заявлений генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Telegraph предупредил, что создание Европейским союзом общих вооружённых сил ослабит Североатлантический альянс и «разобщит Европу». Он также подчеркнул, что меры ЕС в области обороны «никогда не заменят собой НАТО».

Стоит отметить, что уже в октябре 2021 года Европарламент опубликовал резолюцию, в которой говорилось, что «Стратегический компас» должен быть тесно связан с разработкой Стратегической концепции НАТО.

«Эти параллельные процессы дают уникальную возможность значительно продвинуть и модернизировать трансатлантическое партнёрство в области политики и безопасности и сделать его способным к решению текущих глобальных проблем», — отмечалось в документе.

В ноябре прошлого года был представлен первый проект «Стратегического компаса».

Саммит ЕС

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По данным издания Politico, его первоначальная версия была изложена на 28 страницах (сейчас в документе 64 страницы. — RT) и содержала лишь шесть упоминаний о России. Как утверждают журналисты, этот документ претерпел четыре редакции — главным образом для ужесточения формулировок о России, что прежде всего поддерживали Польша и страны Прибалтики. Формулировка же о взаимодействии с РФ по ряду вопросов, которая была в ноябрьском проекте, и вовсе исчезла.

Придаток НАТО

По мнению экспертов, оборонная концепция Евросоюза «Стратегический компас» создавалась «под наблюдением» Североатлантического альянса, поскольку блок сейчас полностью контролирует все инициативы ЕС.

«В настоящее время ни о какой независимой от НАТО европейской стратегии не может идти и речи. Европейцы просто раздули много шума из ничего. Единственная их опора — это Североатлантический альянс», — заявил в беседе с RT доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Алексей Фененко.

По его словам, силы быстрого реагирования из 5 тыс. военнослужащих, которые планирует создать Европа, станут «очередным филиалом НАТО».

«Говорить, что в ЕС будут что-либо создавать без участия блока, тем более в нынешних условиях, невозможно. Со стороны ЕС это своего рода имитация военной деятельности. За долгие годы разговоров и увещеваний европейцы так и не создали никаких полноценных сил быстрого реагирования», — напомнил Фененко.

Он также подчеркнул, что в «Стратегическом компасе» Россия упоминается в негативном ключе преднамеренно.

«Это говорит о потенциально возможных антироссийских действиях в рамках этой стратегии. Это может быть и подготовка общественного мнения к будущему более явному и серьёзному противостоянию с Россией», — допустил Фененко.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин назвал «Стратегический компас» пустой декларацией.

«Ведь ЕС фактически стал придатком США и НАТО. Никакой оборонной стратегии у него быть не может. То, что они сейчас декларируют, просто попытка заявить о своей якобы самостоятельности. Но никто всерьёз это уже не воспринимает. ЕС полностью потерял свою субъектность в военно-политическом плане», — отметил аналитик в комментарии RT.

Подберёзкин считает, что если в ЕС раньше и хотели всерьёз «придать себе некую военно-политическую обособленность», то теперь такого рода инициативы «обрубаются НАТО на корню».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

AP

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«В альянсе им, скорее всего, просто сказали: не суйтесь туда, куда не надо, и делайте то, что вам говорит руководство блока. Такого рода подход хорошо просматривается как в словах Столтенберга, так и в резолюции Европарламента, которая была опубликована после заявления генсека», — пояснил эксперт.

Кроме того, он связал многократное упоминание РФ в негативном ключе в «Стратегическом компасе» с тем, что в рамках этой концепции Евросоюз может принять антироссийские меры.