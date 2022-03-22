«Попытка продлить агонию»: как в США и Европе призывают «усовершенствовать» украинские средства ПВО

Законодатели из нескольких европейских стран и США опубликовали заявление «друзей Украины», в котором призвали «усовершенствовать» украинские средства противовоздушной обороны. Текст документа опубликовал в соцсетях председатель Рады Руслан Стефанчук. Параллельно США лоббируют передачу ВСУ советских ЗРК С-300, которые есть в распоряжении Словакии. По сведениям СМИ, Вашингтон также пытается уговорить Анкару отдать свои С-400 Киеву в обмен на отмену американских санкций. Так на Западе отреагировали на обращения Владимира Зеленского, который просил закрыть небо над Украиной. Однако эксперты уверены, что такие поставки, если и будут произведены, не сыграют никакой роли, поскольку комплексы будут уничтожены российскими военными. Аналитики констатируют, что передача вооружений ВСУ лишь продлевает военные столкновения и наносит вред Украине.

Парламентарии из ряда европейских стран и США опубликовали совместное «заявление друзей Украины» о срочной необходимости усовершенствовать украинские средства противовоздушной обороны, в котором призвали обеспечить защиту воздушного пространства страны. Об этом сообщил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

Среди подписавших документ политиков — председатель комитета по иностранным делам, обороне и безопасности сената Чехии Павел Фишер, глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон, председатель комитета по иностранным делам и обороне ирландского парламента Чарльз Фланаган, а также несколько американских конгрессменов, включая главу сенатского комитета по международным отношениям Боба Менендеса. Всего под заявлением стоят подписи 23 политиков из Великобритании, Германии, Грузии, Ирландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, США, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии.

«Мы считаем, что вооружённые силы Украины должны иметь возможность защищать народ своей страны от агрессивной войны, что подразумевает, в том числе, защиту своего воздушного пространства и пресечение передвижения бронетехники на земле. Добиться этого можно при наличии поставок противотанковых вооружений и средств ПВО, дополнительные поставки которых должны быть незамедлительными», — говорится в заявлении.

«Можно сравнить такие поставки с утилизацией»

Документ был обнародован на фоне сообщений о попытках Вашингтона убедить власти Турции передать украинским военным ЗРК С-400, приобретённые ранее у России. Как сообщил со ссылкой на неназванного представителя Пентагона телеканал Sky News Arabia, в обмен американская сторона предлагает снять с Анкары санкции и вернуть её в американскую программу производства истребителей пятого поколения F-35.

«Мы ведём непрерывные переговоры с Анкарой с тем, чтобы она отказалась от систем С-400 и отправила их в Киев», — цитировал 20 марта телеканал слова представителя Минобороны США.

Ранее о том, что американские чиновники неофициально делали такие предложения турецкой стороне, сообщало со ссылкой на источники агентство Reuters. По его сведениям, американская сторона поднимала эту тему на протяжении последнего месяца.

ЗРК Patriot

Gettyimages.ru

© Ismail Hakki Demir/Anadolu Agency

Впрочем, пока турецкое руководство не продемонстрировало никакой заинтересованности в подобном обмене. Зато власти Словакии предварительно согласились передать Украине ЗРК С-300 советского производства. Об этом со ссылкой на источники в середине марта сообщил CNN. В обмен Братислава получит американские ЗРК Patriot.

Публично на то, что США стараются обеспечить передачу Украине советских систем ПВО, намекнул 16 марта конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.

«Я на этом серьёзно настаивал. Могу с гордостью сказать, что сейчас у них (ВСУ. — RT) действительно заработают системы С-300», — заявил Маккол корреспонденту CNN.

Также по теме «Не хватит ни средств, ни научного потенциала»: как Украина пытается создать собственную систему ПРО Украина обсуждает с другими странами возможность предоставления Киеву оборонных технологий в сфере создания систем ПРО. Об этом заявил...

Впоследствии помощник конгрессмена уточнил, что речь якобы шла о системах С-300, которыми Украина давно располагает и использует и которые находятся на территории страны.

Между тем 20 марта на территории Словакии началось развёртывание систем ПВО Patriot, которые стране передают по просьбе НАТО Германия и Нидерланды. Для этого в страну прибыли натовские подразделения, отвечающие за размещение зенитных комплексов этого типа. Об этом сообщил журналистам глава Минобороны Словакии Ярослав Надь.

Параллельно с этим на Украине звучат призывы, чтобы свои С-300 также передали ВСУ те страны, которые располагают этим видом ЗРК, в частности, Греция. Впрочем, в Афинах ранее дали понять, что не намерены отправлять Киеву свои системы ПРО. Об этом 18 марта заявил официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому, отвечая на вопросы журналистов.

«Не стоит вопрос об отправке на Украину систем вооружений, которые считаются необходимыми для обороны нашей страны», — подчеркнул он, отметив, что греческой стороне не поступало таких требований от НАТО.

По мнению экспертов, опубликовавшие призыв к «совершенствованию» украинских ПВО западные политики просто лоббируют передачу ВСУ зенитно-ракетных комплексов советского производства, которые есть в распоряжении некоторых стран НАТО.

«Система ПВО Украины уничтожена, там нечего укреплять. Речь просто идёт о передаче Украине советских комплексов. Например, Словакия уже согласилась обменять свои ЗРК на ПВО Patriot. Но возникает вопрос: а как НАТО собирается передать С-300 на Украину? По воздуху это сделать нельзя, потому что воздушное пространство сейчас под российским контролем. Остаётся автомобильный транспорт или железная дорога — и эти поставки сразу станут заметны для российских военных, попадут под удар. Потому что, например, ЗРК С-300ПС (самоходный) передвигается в составе 26 машин, и это, понятно, не легковые автомобили», — пояснил в беседе с RT военный эксперт Виктор Литовкин.

AP

© Olivier Matthys

Эксперт считает, что как только эти расчёты появятся на украинской территории, они будут уничтожены — комплексы даже не успеют встать на боевые позиции.

«То же самое произойдёт с любыми другими системами ПВО, которые перебросят на Украину. Так что можно сравнить такие поставки с утилизацией старого советского вооружения», — добавил Литовкин.

Похожего мнения придерживается и замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк. В комментарии RT он отметил, что Вашингтону выгодна отправка советской военной техники на Украину — взамен США смогут поставить своим европейским союзникам американские вооружения.

«Впрочем, не думаю, что США смогут втянуть в эту историю Турцию и Грецию — руководство этих стран понимает, что подобные поставки Украине сразу превратят их во враждебные для России страны со всеми вытекающими последствиями», — пояснил эксперт.

Вопрос времени

Напомним, основные средства противовоздушной обороны ВСУ были подавлены российскими военными уже к утру 24 февраля — первого дня специальной операции на Украине. Об этом тогда сообщили в Минобороны России.

Потеряв собственные комплексы ПВО, украинское руководство попыталось обратиться за помощью к западным странам. Так, 7 марта президент страны Владимир Зеленский заявил, что в Киеве ждут от Запада «очищения неба». Если же Запад не готов своими силами установить над Украиной бесполётную зону, партнёры должны передать ВСУ военные самолёты и системы ПВО, добавил политик.

При этом ранее Владимир Путин заявил, что будет рассматривать решение любой страны о введении бесполётной зоны над Украиной как участие в военном конфликте.

Также по теме «Усугубляют кризис»: почему Байден объявил об отправке на Украину более 16 тысяч единиц оружия Президент США Джо Байден заявил о выделении дополнительных $800 млн в качестве помощи Украине в сфере безопасности, сообщает Белый...

«Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполётную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно над самой территорией Украины, возможно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооружённом конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих», — отметил президент.

Это отчасти понимают на Западе — генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что введение бесполётной зоны над Украиной стало бы началом полномасштабной войны в Европе и означало бы столкновение ВВС НАТО и России. Однако в Киеве продолжают настаивать на своём: 16 марта Зеленский снова попросил США закрыть небо над Украиной.

«Если это слишком много, мы предлагаем альтернативу, мы знаем, какие оборонные системы нужны нам, — это С-300 и другие подобные системы», — сказал он, выступая по видеосвязи перед американским конгрессом.

Комментируя этот призыв, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что передача советских С-300 из других стран Украине невозможна, поскольку сертификат пользователя систем советского или российского производства не позволяет их передачу третьим странам.

«Мы не позволим подобным рискам развиваться, мы не позволим им материализоваться», — подчеркнул Лавров в интервью RT.

Сергей Лавров

AP

© Russian Foreign Ministry Press Service

По мнению Виктора Литовкина, если такие ПВО и будут доставлены на Украину, это нельзя будет приравнять к прямому участию НАТО в боевых действиях.

«Это всё же не может считаться попыткой Североатлантического альянса самостоятельно вступить в боестолкновение. ПВО будут просто уничтожены на украинской территории, этим дело кончится», — считает эксперт.