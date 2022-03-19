Непрямое включение: почему США не намерены препятствовать другим странам в поставках самолётов на Украину

США не будут мешать третьим странам в вопросе предоставления Украине военных самолётов, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, Вашингтон при этом намерен сосредоточиться на поставках Киеву «оборонительного оружия». Как поясняли ранее в Белом доме, Соединённые Штаты не станут отправлять Украине самолёты, так как считают, что это не повысит эффективность её ВВС и может привести к дальнейшей эскалации конфликта. Между тем другие страны Запада также не спешат предоставлять Украине боевые машины, несмотря на призывы из Киева. Эксперты считают, что США и их союзники пытаются уйти от ответственности за ход боевых действий на Украине, поскольку прямое вмешательство в конфликт не отвечает их интересам.

Соединённые Штаты не станут препятствовать каким-либо странам в их намерении передать Украине свои военные самолёты. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил глава Пентагона Ллойд Остин, прибывший в Болгарию в рамках своего европейского турне.

«Другие государства вправе делать то, что они считают нужным. США, определённо, не будут стоять на пути стран, предоставляющих помощь», — ответил он на вопрос о возможных поставках Киеву боевых самолётов третьими странами.

Как уточнил министр, Вашингтон планирует поставлять только так называемое оборонительное оружие — противотанковые комплексы, средства противовоздушной обороны и, возможно, беспилотники.

«Мы продолжим фокусироваться на том, что, по нашим данным, позволит украинцам добиться в этой борьбе изменений», — подчеркнул Остин.

На этой неделе президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительных $800 млн в качестве помощи Украине в сфере безопасности. В сообщении на сайте Белого дома говорится, что эта помощь будет оказана в виде прямых поставок вооружения от американского Минобороны. В частности, в перечне фигурируют 800 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, 2 тыс. ПТРК Javelin, 1 тыс. лёгких противотанковых орудий и 6 тыс. противотанковых систем AT-4. Помимо них, речь идёт о беспилотниках, огнестрельном оружии, боеприпасах и патронах, а также об амуниции.

Таким образом, за неделю Соединённые Штаты выделили на вооружение для Украины $1 млрд, а с момента прихода к власти Джо Байдена объём финансирования достиг $2 млрд, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Разгрузка поставленного из США вооружения в киевском аэропорту Борисполь, конец января 2022 года

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«В сторону более конфронтационного подхода»

Отметим, что ещё в конце февраля — начале марта США и Евросоюз активно обсуждали возможность передачи Киеву военной авиации. В частности, об этом 27 февраля говорил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел стран сообщества. По его словам, самолёты должны были передаваться Киеву наравне с наземным летальным вооружением, причём транспортировка предполагалась через территорию Польши.

«Хочу поблагодарить Польшу, которая предложила выступить в качестве логистического узла для передачи данных средств материальной помощи Украине», — сказал тогда Боррель.

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На этом фоне пресс-служба ВМС Украины 1 марта даже отчиталась в Facebook, что Болгария, Польша и Словакия суммарно передадут украинской армии 70 истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен 6 марта в эфире американского телеканала CBS подтвердил, что Вашингтон дал зелёный свет союзникам по НАТО на поставки военных самолётов Украине.

Однако в тот же день в Брюсселе скорректировали свои планы: глава Европейского совета Шарль Мишель в интервью итальянскому изданию L'Espresso сообщил, что ЕС не будет финансировать поставку боевых машин на Украину. Кроме того, София, Варшава и Братислава опровергли сообщение ВМС о передаче Киеву самолётов.

В то же время Польша не оставляет идею передать киевскому режиму военные самолёты, причём к этому процессу Варшава планировала подключить Вашингтон. Так, польский МИД 8 марта сообщил, что власти готовы передать безвозмездно свои МиГ-29 в распоряжение американского правительства, отправив их на авиабазу НАТО «Рамштайн» в Германии. Как пояснил в тот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Варшава не готова к самостоятельным шагам в этом вопросе, поскольку не является стороной конфликта, а подобные решения, по его мнению, должны приниматься на уровне всего альянса.

Однако в Пентагоне отвергли это предложение. Как заметил на брифинге 9 марта пресс-секретарь ведомства Джон Кирби, отправка самолётов на Украину чревата ещё большей эскалацией и не считается эффективной.

В Белом доме подтвердили эти тезисы: 10 марта на брифинге пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки заявила, что, по оценке спецслужб, «добавление в перечень (предоставляемых вооружений. — RT) авиационной техники едва ли существенно повлияет на эффективность украинских ВВС по сравнению с потенциалом России». Позднее, 16 марта, она также указала на риски эскалации при передаче истребителей Киеву.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

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В Киеве выразили недоумение и сожаление по поводу нерешительности западных союзников. Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CBS 13 марта назвал сложившуюся ситуацию «дипломатической загадкой». По его словам, она напоминает пинг-понг, когда «каждая сторона кидает мячик другой стороне и получает его обратно». Он также назвал вопрос поставок истребителей для Украины «самым срочным» и подчеркнул, что Киев продолжит запрашивать их у Соединённых Штатов и других союзников.

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления перед конгрессом США 16 марта также отметил необходимость предоставления его стране боевых машин. Помимо этого, Зеленский запросил у Вашингтона зенитно-ракетные комплексы С-300 и другие системы ПВО.

Как отметили в тот же день в Белом доме, переговоры с Киевом по противовоздушным системам США намерены держать в секрете.

В России, комментируя эти обсуждения, заявили, что поставки комплексов ПВО на Украину станут дестабилизирующим фактором. Как подчеркнул в интервью RT глава МИД Сергей Лавров, Зеленский старается подтолкнуть Байдена к конфронтации с Россией через конгресс США.

«Зеленский также понимает, что есть и менее ответственные политики (в США. — RT), которые разжигают украинское лобби, которые руководствуются русофобскими сантиментами, в том числе они есть в конгрессе. Как вы знаете, они периодически принимают резолюцию, осуждающую и угрожающую России. Мне кажется, Зеленский рассчитывает, что они подтолкнут президента в сторону более конфронтационного подхода», — сказал Лавров.

«Опасность прямого вмешательства»

С точки зрения опрошенных RT экспертов, возможная поставка Украине боевых самолётов неминуемо наложит на США и их союзников по НАТО определённые обязательства, которых на Западе стараются всеми способами избежать, чтобы не нести прямую ответственность за нынешнюю ситуацию на Украине.

«Для Запада главная задача — оказать помощь Украине таким образом, чтобы самому не оказаться стороной конфликта. Именно с этого угла США и ЕС оценивают все возможные поставки Киеву вооружения и техники. Ведь передача тяжёлой военной техники и самолётов, по их мнению, может спровоцировать эскалацию. Всё остальное (беспилотники, противотанковые системы и зенитные ракетные комплексы) они рассматривают как ту технику, которая, конечно, повышает риск обострения, но не настолько, чтобы Западу пришлось напрямую включаться в урегулирование», — пояснил ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков.

Схожего мнения придерживается и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«Суть такой политики (по поставкам самолётов. — RT) — в том, чтобы официально не ввязываться в этот военный конфликт, понимая всю опасность прямого вмешательства. Вместе с тем страны альянса во главе с США стремятся максимально этот конфликт затянуть и поэтому продолжают поддерживать Киев вооружением, делая ставку больше на партизанскую войну», — отметил собеседник RT.

Он не исключил, что Соединённые Штаты пытаются разыграть на Украине афганский сценарий, по которому развивалось противодействие советским войскам.

К тому же, как подчёркивает Сергей Ермаков, поставка обычного вооружения Украине выгодна военному лобби в США, так как под это выделяются немалые средства. Однако, заметил он, одно дело — снабжать Киев ПТРК Javelin и средствами ПВО, а другое — напрямую участвовать в боевых действиях против России.

«Запад не стремится вести боевые действия с РФ, так как трезво оценивает мощь её вооружённых сил. Однако в его интересах, чтобы у России как можно дольше оставался под боком такой раздражитель, как Украина. Поэтому США и их союзники сегодня ведут тактику непрямых действий, не давая конфликту затухнуть, не принуждая Киев к ускорению переговорного процесса с РФ и продолжая накачивать его оружием», — резюмировал эксперт.