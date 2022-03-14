Кулеба назвал «дипломатической загадкой» ситуацию с возможной передачей Киеву истребителей

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Ситуация вокруг вероятного предоставления Украине истребителей является «дипломатической загадкой». Об этом в интервью CBS заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

«Честно говоря, всё произошедшее вокруг этих истребителей за прошедшую неделю является своего рода дипломатической загадкой. С одной стороны, все готовы это сделать, но ничего не происходит, и мы не получаем самолётов», — заявил Кулеба.

По словам Кулебы, ситуация вокруг поставок истребителей на Украину также напоминает пинг-понг: «каждая сторона кидает мячик другой стороне и получает его обратно».

«У нас нет времени на такую пинг-понговую дипломатию. Нам нужны самолёты, чтобы спасти жизни наших людей и прекратить господство России в небе», — заключил Кулеба.

Кулеба также сообщил, что Украина считает самым неотложным вопросом оказания ей иностранной военной помощи предоставление Киеву истребителей. 

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не готова поставить Киеву истребители МиГ-29 самостоятельно и решение должно приниматься на уровне НАТО.

В правительстве Германии отметили, что с Берлином не согласовывались никакие поставки военных самолётов Украине.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен, в свою очередь, заявил, что США не поняли предложения Польши о передаче истребителей МиГ-29 Украине в случае принятия такого решения на уровне НАТО.

Кроме того, официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что предоставление Украине систем ПРО может стать альтернативой передаче польских истребителей МиГ-29

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