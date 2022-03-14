Кулеба назвал «дипломатической загадкой» ситуацию с возможной передачей Киеву истребителей
«Честно говоря, всё произошедшее вокруг этих истребителей за прошедшую неделю является своего рода дипломатической загадкой. С одной стороны, все готовы это сделать, но ничего не происходит, и мы не получаем самолётов», — заявил Кулеба.
По словам Кулебы, ситуация вокруг поставок истребителей на Украину также напоминает пинг-понг: «каждая сторона кидает мячик другой стороне и получает его обратно».
«У нас нет времени на такую пинг-понговую дипломатию. Нам нужны самолёты, чтобы спасти жизни наших людей и прекратить господство России в небе», — заключил Кулеба.
Кулеба также сообщил, что Украина считает самым неотложным вопросом оказания ей иностранной военной помощи предоставление Киеву истребителей.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не готова поставить Киеву истребители МиГ-29 самостоятельно и решение должно приниматься на уровне НАТО.
В правительстве Германии отметили, что с Берлином не согласовывались никакие поставки военных самолётов Украине.
Американский госсекретарь Энтони Блинкен, в свою очередь, заявил, что США не поняли предложения Польши о передаче истребителей МиГ-29 Украине в случае принятия такого решения на уровне НАТО.
Кроме того, официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что предоставление Украине систем ПРО может стать альтернативой передаче польских истребителей МиГ-29.