Кулеба назвал передачу Украине иностранных истребителей «самым срочным вопросом»

Украина считает самым неотложным вопросом оказания ей иностранной военной помощи предоставление Киеву истребителей. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Самый высокий спрос — на самолёты, на истребители, поскольку, к сожалению, мощь Военно-воздушных сил России и Украины нельзя сравнивать», — заявил Кулеба в интервью CBS.

По его словам, «это самый срочный вопрос».

«Мы, откровенно говоря, не понимаем всех предоставленных нам пояснений относительно того, почему нам не следует передавать эти самолёты», — добавил министр.

Кулеба подчеркнул, что «Киев продолжит оказывать давление, запрашивая эту помощь у США и других партнёров».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не готова поставить Киеву истребители МиГ-29 самостоятельно и решение должно приниматься на уровне НАТО.

В правительстве Германии заявили, что с Берлином не согласовывались никакие поставки военных самолётов Украине.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен, в свою очередь, заявил, что США не поняли предложения Польши о передаче истребителей МиГ-29 Украине в случае принятия такого решения на уровне НАТО.

Кроме того, официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что предоставление Украине систем ПРО может стать альтернативой передаче польских истребителей МиГ-29.