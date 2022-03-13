Кулеба назвал передачу Украине иностранных истребителей «самым срочным вопросом»

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Украина считает самым неотложным вопросом оказания ей иностранной военной помощи предоставление Киеву истребителей. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Кулеба назвал передачу Украине иностранных истребителей «самым срочным вопросом»
  • AP
  • © Anadolu Agency

«Самый высокий спрос — на самолёты, на истребители, поскольку, к сожалению, мощь Военно-воздушных сил России и Украины нельзя сравнивать», — заявил Кулеба в интервью CBS.

По его словам, «это самый срочный вопрос».

«Мы, откровенно говоря, не понимаем всех предоставленных нам пояснений относительно того, почему нам не следует передавать эти самолёты», — добавил министр.

Кулеба подчеркнул, что «Киев продолжит оказывать давление, запрашивая эту помощь у США и других партнёров».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не готова поставить Киеву истребители МиГ-29 самостоятельно и решение должно приниматься на уровне НАТО.

В правительстве Германии заявили, что с Берлином не согласовывались никакие поставки военных самолётов Украине.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен, в свою очередь, заявил, что США не поняли предложения Польши о передаче истребителей МиГ-29 Украине в случае принятия такого решения на уровне НАТО.

Кроме того, официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что предоставление Украине систем ПРО может стать альтернативой передаче польских истребителей МиГ-29

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