В США назвали предоставление Украине систем ПРО альтернативой передаче польских МиГ-29

Предоставление Украине систем ПРО может стать альтернативой передаче польских истребителей МиГ-29. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Альтернативные варианты здесь — работать с другими союзниками и партнёрами, у которых могут быть дополнительные системы и возможности в сфере противовоздушной обороны, которые могут предоставить их Украине», — цитирует РИА Новости Кирби.

По его словам, США «проводят дискуссии» на эту тему со многими странами.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не поняли предложения Польши о передаче истребителей МиГ-29 Украине в случае принятия такого решения на уровне НАТО.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не готова поставить Киеву истребители МиГ-29 самостоятельно и решение должно приниматься на уровне НАТО.

В правительстве Германии заявили, что с Берлином не согласовывались никакие поставки военных самолётов Украине.