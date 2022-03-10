В США назвали предоставление Украине систем ПРО альтернативой передаче польских МиГ-29
«Альтернативные варианты здесь — работать с другими союзниками и партнёрами, у которых могут быть дополнительные системы и возможности в сфере противовоздушной обороны, которые могут предоставить их Украине», — цитирует РИА Новости Кирби.
По его словам, США «проводят дискуссии» на эту тему со многими странами.
Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не поняли предложения Польши о передаче истребителей МиГ-29 Украине в случае принятия такого решения на уровне НАТО.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не готова поставить Киеву истребители МиГ-29 самостоятельно и решение должно приниматься на уровне НАТО.
В правительстве Германии заявили, что с Берлином не согласовывались никакие поставки военных самолётов Украине.