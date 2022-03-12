Спекуляция возможностями: почему США начали развивать тему возможного применения РФ химоружия на Украине

В Пентагоне признали, что не видят «конкретных свидетельств» возможного применения Россией химоружия на Украине. Однако, как отметил представитель ведомства Джон Кирби, Вашингтон испытывает беспокойство на этот счёт, так как Россия якобы имеет репутацию страны, применявшей такого рода вооружения на людях. Ранее с аналогичными обвинениями в адрес России выступали пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и официальный представитель Госдепа Нед Прайс. В Москве подобные заявления назвали попыткой отвлечь внимание мировой общественности от деятельности американских биолабораторий на территории Украины. В свою очередь, эксперты не исключают, что США сами готовят почву к возможным провокациям со стороны киевского режима, для чего формируют определённый информационный фон.

Пентагон не видит никаких конкретных свидетельств того, что Россия может применить химическое или биологическое оружие в ходе конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Мне не хочется вдаваться в оценки разведслужб. Мы следим за ситуацией так пристально, как только можем. Мне нечего сообщить относительно конкретных возможностей России в области химического или биологического оружия на территории Украины», — сказал он.

Вместе с тем, как сказал представитель Пентагона, США обеспокоены вероятностью такого развития событий. По его словам, основанием для беспокойства Вашингтона является некая «репутация» России.

«Во-первых, эта страна известна тем, что применяла подобные виды оружия против людей, и мы знаем, что у них есть некая программа. А во-вторых, мы продолжаем отслеживать потенциальную возможность того — и я подчёркиваю слово «возможность», — что они бьют в этот барабан с целью создать какую-либо провокацию, которую смогут использовать в качестве предлога для дальнейшей эскалации конфликта», — заявил Кирби.

При этом представитель Пентагона не привёл никаких доказательств, обвиняя Россию в применении химического оружия.

Также по теме Призвали к открытости: почему Россия и Китай выразили беспокойство военно-биологической деятельностью США Военно-биологическая деятельность Вашингтона и его союзников вызывает вопросы относительно соблюдения ими Конвенции о запрещении...

Комментируя эти тезисы, в Москве заявили, что Западу было бы очень выгодно обвинить РФ в использовании химического оружия.

«Тем более что мы получили подтверждение по определённым биологическим лабораториям на Украине. Там не всё сумели уничтожить, когда американцы дали приказ ВСУ ликвидировать всю документацию и по возможности вывозить все накопленные материалы», — сказал в комментарии RT зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Напомним, 6 марта Минобороны РФ сообщило, что в ходе спецоперации на Украине российские Вооружённые силы вскрыли факты реализуемой в стране военно-биологической программы, которую финансировали США. По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, украинские специалисты 24 февраля получили указание экстренно уничтожить особо опасные патогены, с которыми проводились эксперименты. В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов уточнил, что на Украине была создана сеть из более чем 30 биолабораторий, в которых заказчиком работ выступал Пентагон.

После этого США поспешили заявить, что работа в украинских лабораториях якобы не имела отношения к созданию биологического оружия. Как отметила 10 марта на брифинге директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, они лишь обеспечивали «биологическую безопасность».

Однако ранее на слушаниях в комитете по иностранным делам сената замгоссекретаря Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты, и Вашингтон пытается не допустить их попадания в руки РФ.

Отвлекающий манёвр

По мнению экспертов, заявления представителей США по поводу вероятности применения Россией химического оружия на Украине являются попыткой отвлечь внимание мировой общественности от существования биолабораторий на Украине.

«Госпожа Нуланд фактически всех сдала, когда заявила в конгрессе под присягой, что, если результаты работы этих лабораторий окажутся в руках российских военных, это может иметь очень тяжёлые последствия для США. Спрашивается, чем же они там занимались, если всё было мирно»? — сказал в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Также на russian.rt.com Охота за «Новичком»: Вашингтон предлагает $6 млн за обнаружение у России оружия массового поражения

Стоит отметить, что Россия 10 и 11 марта распространила в Организации по запрещению химического оружия и Совете Безопасности ООН документ о возможных химпровокациях на Украине. В нём изложены сценарии вероятного использования токсичных химикатов украинскими радикалами под контролем американских спецслужб с целью дискредитации России.

«Цель таких акций — обвинить Россию в применении химического оружия против гражданского населения и нарушении своих обязательств, в том числе и по Конвенции о запрещении химического оружия», — говорится в документе.

В ответ США попытались приписать России планы по использованию химического оружия «под чужим флагом».

«Теперь, когда Россия сделала эти ложные заявления (по поводу существования биолабораторий на территории Украины. — RT), а Китай, по всей видимости, поддержал эту пропаганду, нам всем следует быть начеку, поскольку Россия может применить на Украине химическое или биологическое оружие или провести операцию под чужим флагом с его использованием», — написала в Twitter 10 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Now that Russia has made these false claims, and China has seemingly endorsed this propaganda, we should all be on the lookout for Russia to possibly use chemical or biological weapons in Ukraine, or to create a false flag operation using them. It’s a clear pattern. — Jen Psaki (@PressSec) March 9, 2022

В том же ключе высказался и официальный представитель Госдепа Нед Прайс, голословно сославшись на некий послужной список Кремля.

«В прошлом это правительство использовало запрещённое химическое оружие против собственных граждан... Поэтому нам известно, к каким мерам это правительство готово прибегнуть, может прибегнуть и прибегало в прошлом», — заявил он.

По словам Прайса, подобные действия Москвы якобы являются её тактикой по дезинформации.

«В последние недели мы вновь видели свидетельства того, что психолог мог бы назвать «проецированием» со стороны российских властей, которые безосновательно обвиняют других — в данном случае Украину или США — в планировании сделать то, что они, возможно, планируют сами», — сказал представитель Госдепа.

Госдеп США

Gettyimages.ru

© Tom Brakefield

Проверенная тактика

Опрошенные RT эксперты отмечают, что США, судя по всему, решили развернуть новую информационную кампанию, чтобы подготовить мировую общественность к возможному применению на Украине химического оружия. Тем более что Россия уже высказала свою обеспокоенность по этому поводу. Поэтому теперь Соединённым Штатам необходимо убедить весь мир, что именно РФ может быть тем, кто применит запрещённое оружие.

«Вполне вероятно, что это подготовка общественного мнения для организации провокации. Кроме того, американцам надо убрать из повестки тему с биолабораториями. Поэтому они начали муссировать тему химического оружия. Надеюсь, однако, что до пробирки Пауэлла не дойдёт. Но то, что сейчас будет вал неконкретизированных обвинений, это точно», — выразил своё мнение в беседе с RT политолог Александр Асафов.

Похожей точки зрения придерживается зампредседателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Мне кажется, что это подготовка общественного мнения к той провокации, которую намерены совершить сами американцы через украинцев. И очень напоминает сценарий, который использовался в Сирии: «Белые каски», химоружие. А потом оказалось, что это фейк и постановочная сцена. Я думаю, они сейчас готовят общественное мнение к тому, что Москва якобы может применить такое оружие, а на самом деле используют его сами, чтобы потом всё свалить на Россию», — сказал в комментарии RT Джабаров.

Также по теме Страны ОДКБ обеспокоены угрозами химического терроризма Страны ОДКБ выразили глубокую озабоченность в связи с угрозами химического терроризма, говорится в совместном заявлении государств —...

Исходя из этого, обеспокоенность России по поводу возможных провокаций со стороны украинских радикалов вполне обоснована, считает Асафов.

«Надо чётко понимать, что, если у украинских националистов будет хоть малейшая возможность устроить химическую провокацию, они обязательно её устроят. И сразу же обвинят в этом Россию, которую сегодня обвиняют во всех грехах, в том числе и в американской инфляции», — добавил аналитик.

В свою очередь, Владимир Батюк напомнил, что сегодня на Украине множество вооружённых людей, которые непонятно кому подчиняются. «Они могут устроить всё, что угодно, даже без ведома официального Киева. И это действительно очень опасная ситуация», — сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что в своих заявлениях США используют отработанную годами тактику по навязыванию собственного мнения окружающим.

«Но злоупотребление этим пропагандистским преимуществом неизбежно приведёт к тому, что люди от этого устанут и начнут разуверяться в словах США, а затем и вовсе утратят к ним доверие. Ведь американские обвинения никогда не подкрепляются какими-либо доказательствами», — резюмировал Батюк.