«Готовят диверсии в отношении российских частей»: США поставят на Украину приборы ночного видения на $600 тысяч
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- © Serhii Hudak / Keystone Press Agency
1 марта 2022 года бюро Госдепартамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с незаконным оборотом наркотиков (INL) объявило тендер на поставку на Украину тепловизионных ПНВ. Данные об этом содержатся в Федеральной системе данных о закупках США (FDPS).
Стоимость контракта составила $592 тыс. Закупка оформлена с пометкой «срочно»: бюджетный платёж прошёл в полном объёме уже 3 марта. На контракт пока претендует единственный исполнитель, чьё название скрыто. Точное количество поставляемых приборов тоже не указано, равно как и класс устройств, будь то тепловизионные прицелы или надеваемые на голову мини-камеры.
RT изучил другие тендеры, объявленные США на поставку ПНВ за 2019—2020 годы. В зависимости от объёма заказа и класса устройства тепловизор обходится американской армии в сумму от $4 тыс. до $10 тыс. Таким образом, на эти деньги можно купить от 60 до 150 устройств.
Приборы закупают для проведения ночных операций, уверен генерал-лейтенант ФСБ в отставке Александр Зданович.
«Тепловизоры применяются ночью, так что закупка идёт явно для диверсионно-разведывательных подразделений. Потому что обычные пехотные части ночью воюют только в крайних случаях, — сообщил RT Зданович. — Скорее всего, это означает, что ВСУ готовят диверсии в отношении российских частей».
По словам Здановича, разрешающая способность этой аппаратуры достаточно высокая — и «она просто так простым солдатам даже вручаться не будет». Он уточнил, что эти ПНВ невозможно установить на автоматы Калашникова старых модификаций. Следовательно, украинские части пользуются либо натовским оружием, либо калашниковыми с новыми модификациями обвесов.
«Насколько мне известно, законами США запрещено поставлять за рубеж ПНВ, — отметил эксперт. — Точнее, на поставку такой оптики требуется специальное разрешение либо Минобороны США, либо Госдепа».
Подразделение Госдепа INL, которое объявило тендер, специализируется на помощи местным правоохранительным органам и оказывает поддержку в борьбе с наркотиками. Обычно располагается на территории американских посольств в странах присутствия.Также на russian.rt.com «Инструкторы за спинами»: кто стоит за информационными атаками в адрес российских граждан
На Украине INL в том числе отвечает за координацию и реализацию программ реформирования уголовного правосудия и правоохранительных органов, а также программ технической помощи. Её представители работают при местном Минюсте, Национальном антикоррупционном бюро, таможне, прокуратуре и полиции. Фактически это прикомандированные советники.
Ранее RT сообщал об аналогичном подразделении советников при украинском Минобороны. Анализ показал, что британские, американские, латвийские и польские военные специалисты фактически определяют, как будет развиваться украинская армия, и дают советы министру обороны Украины.
Представители НАТО также годами тренировали украинских пехотинцев, писал RT со ссылкой на документы фонда британского разведывательного сообщества CSSF.
О том, что украинские власти зависимы в своей внешней и военной политике от западных кураторов, говорил RT и бывший участник минских переговоров дипломат Николай Силаев.