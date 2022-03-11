«Готовят диверсии в отношении российских частей»: США поставят на Украину приборы ночного видения на $600 тысяч

Вашингтон оплатил срочную поставку в Киев тепловизионных приборов ночного видения (ПНВ) на сумму $592 тыс. Это следует из данных Федеральной базы госзакупок США. Исходя из средней цены пехотных ПНВ, на эти деньги можно купить от 60 до 150 тепловизоров для проведения скрытных ночных операций. Военные эксперты полагают, что приборы нужны ВСУ для подготовки диверсии в отношении российских солдат.

1 марта 2022 года бюро Госдепартамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с незаконным оборотом наркотиков (INL) объявило тендер на поставку на Украину тепловизионных ПНВ. Данные об этом содержатся в Федеральной системе данных о закупках США (FDPS).

Стоимость контракта составила $592 тыс. Закупка оформлена с пометкой «срочно»: бюджетный платёж прошёл в полном объёме уже 3 марта. На контракт пока претендует единственный исполнитель, чьё название скрыто. Точное количество поставляемых приборов тоже не указано, равно как и класс устройств, будь то тепловизионные прицелы или надеваемые на голову мини-камеры.

RT изучил другие тендеры, объявленные США на поставку ПНВ за 2019—2020 годы. В зависимости от объёма заказа и класса устройства тепловизор обходится американской армии в сумму от $4 тыс. до $10 тыс. Таким образом, на эти деньги можно купить от 60 до 150 устройств.

Приборы закупают для проведения ночных операций, уверен генерал-лейтенант ФСБ в отставке Александр Зданович.

«Тепловизоры применяются ночью, так что закупка идёт явно для диверсионно-разведывательных подразделений. Потому что обычные пехотные части ночью воюют только в крайних случаях, — сообщил RT Зданович. — Скорее всего, это означает, что ВСУ готовят диверсии в отношении российских частей».

По словам Здановича, разрешающая способность этой аппаратуры достаточно высокая — и «она просто так простым солдатам даже вручаться не будет». Он уточнил, что эти ПНВ невозможно установить на автоматы Калашникова старых модификаций. Следовательно, украинские части пользуются либо натовским оружием, либо калашниковыми с новыми модификациями обвесов.

«Насколько мне известно, законами США запрещено поставлять за рубеж ПНВ, — отметил эксперт. — Точнее, на поставку такой оптики требуется специальное разрешение либо Минобороны США, либо Госдепа».

Подразделение Госдепа INL, которое объявило тендер, специализируется на помощи местным правоохранительным органам и оказывает поддержку в борьбе с наркотиками. Обычно располагается на территории американских посольств в странах присутствия.

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На Украине INL в том числе отвечает за координацию и реализацию программ реформирования уголовного правосудия и правоохранительных органов, а также программ технической помощи. Её представители работают при местном Минюсте, Национальном антикоррупционном бюро, таможне, прокуратуре и полиции. Фактически это прикомандированные советники.

Ранее RT сообщал об аналогичном подразделении советников при украинском Минобороны. Анализ показал, что британские, американские, латвийские и польские военные специалисты фактически определяют, как будет развиваться украинская армия, и дают советы министру обороны Украины.

Представители НАТО также годами тренировали украинских пехотинцев, писал RT со ссылкой на документы фонда британского разведывательного сообщества CSSF.

О том, что украинские власти зависимы в своей внешней и военной политике от западных кураторов, говорил RT и бывший участник минских переговоров дипломат Николай Силаев.