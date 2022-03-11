«Безответственность в высшей степени»: почему Киев разрешил гражданскому населению использовать оружие

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет гражданским лицам применять огнестрельное оружие. Согласно документу граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства могут «участвовать в отпоре и сдерживании» войск России, а также получать огнестрельное оружие и боеприпасы к нему или применять личное оружие. На принятие этого закона отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, лица, которые с оружием в руках будут противостоять российским военным, «тоже станут целями». По мнению экспертов, принимая подобные меры, киевские власти не только создают большую опасность для гражданского населения Украины, но и в очередной раз демонстрируют свою колоссальную безответственность.

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины», который разрешает местному населению применять огнестрельное оружие. Документ был опубликован советником украинского главы МВД Антоном Геращенко в его Telegram-канале.

«В период действия военного времени граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины (далее — гражданские лица), могут принимать участие в отпоре и сдерживании вооружённой агрессии Российской Федерации и/или других государств, в том числе получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему», — говорится в законе.

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«Вооружённой агрессией» Киев называет объявленную 24 февраля президентом России Владимиром Путиным специальную военную операцию на Украине по демилитаризации и денацификации, которая призвана защитить Луганскую и Донецкую народные республики от действий ВСУ.

При этом новый украинский закон предусматривает отказ от ответственности гражданского населения за применение огнестрельного оружия «против лиц, которые осуществляют вооружённую агрессию против Украины».

«Применение гражданскими лицами огнестрельного оружия, полученного в соответствии с данным законом, осуществляется аналогично применению оружия военнослужащими во время выполнения ими заданий по отпору вооружённой агрессии против Украины», — говорится в документе.

Кроме того, «в период действия военного положения» украинские граждане могут принимать участие «в отпоре и сдерживании вооружённой агрессии Российской Федерации и/или других государств», применяя собственное оружие, включая пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья.

Закон «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины»

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подписанный Зеленским документ теперь делает мишенью любого гражданина Украины, взявшего в руки оружие.

«Если вы помните, с самого начала президент Путин призвал всех сложить оружие, и это как раз и станет гарантией того, что никто ни по кому не будет стрелять, — сказал Песков.

По его словам, именно вооружённые атаки батальонов националистов вынуждают российских военных «вести ответный огонь».

«Поэтому, конечно, если кто-то будет с оружием в руках атаковать наших военных, то они тоже станут целями», — заявил Песков.

«Приведёт к крайне негативным последствиям»

Как отметил военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с RT, новый закон, который подписал Зеленский, создаёт колоссальную опасность для мирного населения страны.

«Уже законодательно закреплённая раздача гражданским лицам огнестрельного оружия и боеприпасов, а также разрешение на использование собственных вооружений приведёт к хаотизации обстановки на Украине, к увеличению количества жертв среди местного населения, в том числе из-за несчастных случаев», — заявил аналитик.

В свою очередь, ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков считает, что закон «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» подписан Зеленским от безысходности: поскольку ВСУ стремительно теряют свои позиции, киевским властям в этой ситуации нужно максимально мобилизовать мирное население.

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«Фактически всех мирных жителей переводят на всеобщую мобилизацию, причём абсолютно бесконтрольную. Это приведёт к крайне негативным последствиям, поскольку большая часть мирных жителей не имеет боевого опыта. Украинский же криминалитет активно воспользуется ситуацией и будет применять полученное от Киева оружие в своих личных преступных целях», — отметил Ермаков в беседе с RT.

Закон «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» — не первая мера Киева, направленная на обострение ситуации в стране. Ранее, 26 февраля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам о неконтролируемой раздаче украинскими властями стрелкового оружия и боеприпасов гражданскому населению.

«Киевский националистический режим массово и бесконтрольно раздаёт жителям украинских населённых пунктов автоматическое стрелковое оружие, гранатомёты и боеприпасы», — заявил Конашенков.

По его словам, втягивание украинского мирного населения в боевые действия «неминуемо приведёт к несчастным случаям и жертвам».

«Призываем жителей Украины проявить сознательность, не поддаваться на эти провокации киевского режима и не подвергать себя и своих близких никому не нужным страданиям», — подчеркнул Конашенков.

Разрушенные жилые дома в поселке Сартана в Донецкой Народной Республике

РИА Новости

© Алексей Куденко

Кроме того, для борьбы с российской армией украинские власти начали выпускать из мест лишения свободы и СИЗО бывших военнослужащих. Об этом сообщил прокурор офиса генерального прокурора Украины Андрей Синюк в комментарии изданию Hromadske.

«Речь идёт о большом количестве лиц, которые находятся под стражей и уже отбывают наказание по всей стране», — заявил Синюк, отметив, что вопросы освобождения решаются «на самом высоком уровне».

«На грани абсурда»

По мнению Сергея Ермакова, предпринимая все эти меры, включая освобождение заключённых с военным прошлым, а также раздачу гражданскому населению оружия и разрешение использовать свои вооружения, «киевские власти проявляют безответственность в высшей степени».

«Но опаснее всего в этой ситуации то, что оружие достанется криминальным группам. И это катастрофа для гражданского населения, поскольку именно против него будут действовать преступники с вооружениями, которые просто растворятся в массе местных жителей. Это будут вооружённые банды, которые начнут воевать, что называется, против всех», — подчеркнул эксперт.

При этом Ермаков уверен, что такого рода нововведения киевских властей никак не укрепят позиции ВСУ.

«С российской стороны в спецоперации принимают участие высокопрофессиональные, подготовленные военные кадры. И в условиях, когда ВСУ, сформированные в том числе из националистов, теряют свои позиции и вынуждены отступать, Зеленский своим новым законом фактически отправляет на передовую мирных людей, которые по большей части не имеют никакого боевого опыта. С военной точки зрения это бессмысленно и на грани абсурда. Такая мера принесёт больше вреда самой Украине», — сказал аналитик.

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Схожего мнения придерживается и Алексей Леонков. По его словам, тот хаос, который возник после массовой и бесконтрольной раздачи оружия украинскому населению в феврале, с принятием нового закона о легализации использования огнестрельного оружия гражданскими лицами будет только нарастать.

«Как только на Украине местным жителям раздали первую партию автоматов, на улицах воцарился беспредел. Многие делают с этим оружием то, что им вздумается, причём часто против своих же соотечественников — мародёрство никто не отменял. Сейчас Зеленский за счёт нововведений пытается этот беспредел узаконить. По сути, украинский президент является преступником, который подталкивает мирных людей на бессмысленные жертвы», — заявил эксперт.

Леонков пояснил, что в условиях оголтелой пропаганды киевских властей и закона, легализующего использование гражданским населением оружия, радикалы на Украине смогут формировать целые отряды и выступать исподтишка против российских войск, которым придётся на это реагировать.

«Идёт специальная военная операция. Как только кто-то берёт в руки оружие и начинает стрелять в российских военных, он сразу получает зеркальный ответ. Уже сейчас понятно, что в действиях Зеленского нет смысла. Противостояние гражданских, пусть и радикально настроенных, против профессиональных военных чаще всего заканчивается в пользу последних», — подчеркнул аналитик.

Как заявил Леонков, действия киевских властей, которые сначала бесконтрольно раздали украинскому населению оружие, потом выпустили из тюрем заключённых с военным прошлым, а теперь разрешили гражданскому населению использовать и собственное оружие, в который раз подтверждают, что «Киев стремится не защитить своих граждан, а бросить их на амбразуру».

«Украинские власти не думают о сохранении жизней граждан своей страны. Складывается ощущение, что они делают всё для того, чтобы было как можно больше жертв среди населения, чтобы потом вину за случившееся возложить на Россию», — заключил эксперт.