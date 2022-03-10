Песков высказался о подписанном Зеленским законе об использовании оружия всеми украинцами

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий всем жителям страны использовать оружие во время военного положения.
Песков высказался о подписанном Зеленским законе об использовании оружия всеми украинцами
  • © Пресс-служба Президента РФ

По его словам, если кто-то будет атаковать российских военных с оружием в руках, то тоже станет целью.

«Если вы помните, с самого начала президент Путин призвал всех сложить оружие, и это как раз и станет гарантией того, что никто ни по кому не будет стрелять», — сказал Песков.

Он отметил, что именно вооружённые атаки батальонов националистов вынуждают российские войска «вести ответный огонь».

«Поэтому, конечно, если кто-то будет с оружием в руках атаковать наших военных, то они тоже станут целями», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский подписал закон, позволяющий жителям страны использовать оружие во время военного положения.

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