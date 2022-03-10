«Наживаться на людях недопустимо»: Володин исключил возможность дефицита товаров в России

Российские поставщики располагают необходимыми запасами товаров, дефицита нет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в условиях ограничительных мер могут дорожать некоторые товары, но когда речь идёт о продукции, производимой в России, то недопустимо повышать цены, прикрываясь санкциями.

РИА Новости

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