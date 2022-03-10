«Наживаться на людях недопустимо»: Володин исключил возможность дефицита товаров в России
- РИА Новости
- © Пресс-служба Госдумы РФ
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10 марта 2022
В Анталье началась встреча глав МИД России и Турции.
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Украинские националистические батальоны могут либо сдаться, либо умереть, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».
«Оттуда вытеснять их некуда, если только в море», — сказал он.
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По меньшей мере 400 тыс. мирных жителей на данный момент находятся в Мариуполе, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».
«Если они изъявят желание, поверьте, мы найдём средства и способы. Плюс помощь, которая от Российской Федерации, потому что граница от Российской Федерации там 40 километров, от того места, где есть у нас эвакуационный лагерь. Я думаю, и транспорт могут предоставить, если что. Пока мы своими силами справляемся. Да, если будет грандиозный наплыв, обратимся к Российской Федерации, думаю, они нам обязательно помогут», — цитирует его ТАСС.
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Корреспондент RT Игорь Жданов пообщался с российским военным, участвующим в спецоперации на Украине.
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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что помощь со стороны РФ помогла ЛНР избежать гуманитарной катастрофы.
«Эта помощь начала оказываться нашему региону, Донбассу в целом, ещё в 2014 году. Если бы не помощь, которую мы получали тогда, республики Донбасса оказались бы в гуманитарной катастрофе, поэтому нам это позволило выжить тогда, позволило выжить все эти восемь лет», — цитирует его агентство «Луганскинформцентр».
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Глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов сообщил, что в правительство и Генпрокуратуру направлен список из 59 компаний, которые можно национализировать из-за прекращения работы в России, передаёт газета «Известия».
«Пока в перечне 59 компаний, но он будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. В числе тех, кто уже оказался в документе: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие», — сказал он.
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Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США Елена Брэнсон, имеющая американское и российское гражданства, назвала абсурдными и безосновательными обвинениями Вашингтона в том, что она, предположительно, действовала в качестве иностранного агента в пользу России без соответствующей регистрации.
«Моя общественная деятельность носила открытый, прозрачный и неполитический характер, а информация о всех проводимых мероприятиях опубликована на веб-сайтах и в социальных сетях», — цитирует её РИА Новости.
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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter назвал фейком заявления о том, что якобы мирные граждане подверглись удару в больнице в Мариуполе.
«Так рождаются фейк-ньюс. В своем заявлении ещё 7 марта мы предупреждали, что эта больница превращена радикалами в военный объект. Очень тревожно, что ООН распространяет эту информацию без проверки», — написал он, комментируя публикацию генсека ООН, осудившего нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения.
На заседании Совбеза ООН 7 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что жители Мариуполя сообщают, что, «выгнав весь персонал роддома №1 Мариуполя, вооружённые силы Украины оборудовали в нём огневую позицию».
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Глава Чечни Рамзан Кадыров «глубоко шокирован» сведениями о наличии на Украине финансируемых со стороны США биологических лабораторий.
По его словам, признание Госдепа, а также их заявление о том, что Москва будет ответственна за любой инцидент с биологическим и химическим оружием на украинской территории — «цинизм высшей степени» и «плевок на всё мировое сообщество».
«США являются самым настоящим агрессором, пустившим корни в большинство стран мира. Уверен, что страны, которые закроют глаза на этот чудовищный акт против человечества, также являются сообщниками американской агрессии и располагают на своих территориях лаборатории по разработке биологического оружия», — написал он в своём Telegram-канале.
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В Польском институте международных отношений (PISM) констатировали, что большинство арабских государств стараются сохранять нейтралитет по отношению к «российской агрессии против Украины». В то время как США остаются ключевым партнёром для многих из них, отношения с Россией играют всё более важную роль в постепенной диверсификации их внешней политики, отмечают в PISM.
Специалисты польского политического института объясняют позицию арабских государств в ситуации с Украиной растущей ролью России на Ближнем Востоке.
«Обусловлено это, с одной стороны, исторической важностью отношений с США, а с другой — возрастающей ролью России на Ближнем Востоке и в Северной Африке в качестве поставщика пшеницы и оружия, а также партнёра, благодаря которому их отношения с западными партнёрами выходят на новый уровень», — отмечают авторы документа.
Вместе с тем в PISM рекомендовали европейским странам активнее распространять информацию о российской агрессии на Украине.
«Важно, чтобы посольства европейских стран и делегации ЕС в арабском мире активнее участвовали в распространении информации на арабском языке о российской агрессии на Украине», — утверждают специалисты польского института.
Впрочем, авторы документа не исключают, что усиление давления со стороны западных стран подтолкнёт арабские государства к сближению с Россией «в свете нежелания арабских лидеров в ещё большей мере зависеть от демократического мира».