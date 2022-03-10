«Костяк «Азова» — правые радикалы»: как неонацисты сбежали из России и примкнули к украинской армии

На стороне украинской армии в составе нацбатальонов воюют в том числе ультраправые радикалы, которых в России обвиняют в показательных казнях и убийствах на почве расовой ненависти. По словам экспертов, именно на Украине для них сложились наиболее выгодные условия: здесь власть находит применение их идеологии и жажде насилия. Кто из русских неонацистов примкнул к украинской армии, за что их разыскивают власти РФ и почему они оказались удобны киевской власти — в материале RT.

В конце февраля в соцсетях появились фото- и видеообращения объявленного в федеральный розыск 32-летнего Артёма Краснолуцкого, известного среди российских националистов под кличкой Ураган. Он заявил, что находится в Киеве и будет сражаться с российской армией, а также призвал своих соратников присоединиться к его борьбе с российской властью.

Артём Краснолуцкий известен как активный участник неонацистской группировки «Формат 18»*, которую возглавлял нацистский активист Максим Марцинкевич (Тесак).

В России Краснолуцкий был дважды судим. В 2011 году его приговорили к шести месяцам колонии общего режима. По версии следствия, на дискотеке в городе Калаче Воронежской области Ураган поссорился с незнакомым парнем и трижды ударил его ножом в грудь и лицо. Информация о деле содержится на портале судебных и нормативных актов РФ. Тогда Краснолуцкий признал вину.

Артём Краснолуцкий справа.

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В 2018 году его вместе с подельниками признали виновным в похищении человека, хранении оружия, двух эпизодах вымогательства и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Осенью 2015 года Ураган с тремя подельниками приехали в село Заброды к 32-летнему местному жителю, с которым у них был конфликт, установило следствие. Мужчину избили, затолкали в багажник и вывезли в лесополосу. Там похищенного вновь избили битой, прострелили ему ногу из обреза охотничьего ружья, а потом отвезли на заброшенную стройку и бросили.

В январе 2018 года Краснолуцкий сбежал из-под домашнего ареста на следующий день после того, как обвинение потребовало приговорить его к 11 годам заключения. Сам обвиняемый вину не признал. В конце 2018 года Калачеевский районный суд заочно приговорил россиянина к восьми годам колонии строгого режима.

Неонацист из России у истоков «Азова»

По данным украинских политиков, Краснолуцкого взял под своё крыло Сергей Коротких по кличке Боцман, которого российские СМИ называют одним из самых жестоких националистов.

В 2004 году Коротких вместе с националистом Дмитрием Румянцевым основал в России Национально-социалистическое общество**, а в дальнейшем он был одним из главных соратников Максима Марцинкевича (Тесака).

В 2021 году российский суд заочно арестовал Сергея Коротких. По версии следствия, 14 лет назад он участвовал в жестокой расправе над уроженцами Таджикистана и Дагестана.

Ролик с их убийством был опубликован на YouTube в 2007 году. На видео люди в камуфляже и чёрных балаклавах перерезают одному из них горло и отпиливают голову ножом, а второго убивают выстрелом в затылок.

Между тем сам Боцман с 2014 года находится на Украине. Весной вместе с руководителем неонацистской «Социал-национальной ассамблеи» Андреем Билецким (известен под кличкой Белый Вождь) участвовал в создании добровольческого батальона «Азов» (впоследствии развёрнут в полк, входит в состав Нацгвардии Украины). Сам Коротких не скрывает, что батальон был создан на основе неонацистских группировок.

«Ну да, костяк «Азова» составляли люди такого плана, как я, — футбольные хулиганы, правые радикалы… У меня нет фотографий со свастикой, а так бы тыкали. Но я не осуждаю тех, у кого они есть. Сфотографироваться со свастикой — это вызов обществу», — заявил Коротких в интервью изданию «КП в Украине» в конце прошлого года.

Сергей Коротких.

© YouTube

На Украине Коротких сделал военную и политическую карьеру. Уже к концу 2014 года он смог получить украинский паспорт от тогда ещё президента Петра Порошенко. С 2017 года он входит в ультраправую партию «Национальный корпус», которую возглавляет Андрей Билецкий.

Сейчас Коротких регулярно публикует видеообращения в соцсетях. Так, в марте он поддержал тех, кто избил в Киеве украинского бойца ММА Максима Рындовского, чемпиона мира и Европы по боевому самбо, за то, что тот тренировался в бойцовском клубе «Ахмат» из Чечни.

Видео избитого Рындовского с футболкой на голове, обмотанной скотчем, появилось в сети 5 марта. Утверждается, что оно снято в Киеве.



«На видео видно, что избивающие ставят Рындовскому в претензию факт, мол, он «бухал и обнимался с теми, кто воюет против Украины» и кричал: «Ахмат — сила!». Я не знаю, кто провёл воспитательную беседу с этим ублюдком, но всячески это поддерживаю. Таким уродам не место на новой Украине, особенно после нашей победы... И скажи спасибо, что вообще жив остался», — заявил неонацист.

Между тем летом прошлого года депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и в прошлом политический руководитель «Правого сектора»*** на востоке Украины Илья Кива заявил, что Сергей Коротких и Артём Краснолуцкий на Украине промышляют заказными убийствами.

Благодатная почва Украины

Полковник полиции в отставке и бывший начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Нижегородской области (центр «Э») Алексей Трифонов в беседе с RT отметил, что украинские власти в течение многих лет создавали благоприятные условия для националистов. Именно поэтому неонацисты из России активно переезжали на Украину, уверен он.

«Националистическое движение развивалось не только на Украине, но и в России ещё с начала нулевых. Но в России мы начали это всё давить. Сейчас здесь националисты не имеют какой-то серьёзной политической или боевой силы, — поясняет собеседник. — И как только нацики понимали, что им грозит какое-то преследование в России, они уезжали на Украину, где для националистического движения была благодатная почва».

По словам Трифонова, это произошло, потому что киевская власть активно развивала антисоветскую и антироссийскую риторику. И в этом смысле националисты из России оказались союзниками Киева, поскольку они выступают против коммунизма и современной российской власти.

«При этом у них нет другого пути, кроме как быть против российского государства. Они не могут приехать на Украину и быть за Россию. Для Украины националисты полезны тем, что это люди физически подготовленные, они не против насилия и прекрасно пополняют националистические батальоны», — отметил собеседник.

Одним из таких неонацистов, который сбежал из России, а затем вступил в ряды «Азова» стал Алексей Лёвкин, солист неонацистской блэк-метал группы М8Л8ТХ («Молот Гитлера»; две восьмёрки вместо букв «О» образуют неонацистскую кодовую цифру 88, которая означает «Хайль Гитлер». — RT).

В 2006 году Лёвкина вместе с другими скинхедами обвиняли в четырёх убийствах и пяти нападениях, а также надругательстве над еврейским кладбищем. По одним данным из СМИ и националистических форумов, через год обвинения с Лёвкина были сняты, по другим — его признали невменяемым, отправили на принудительное лечение и освободили в 2010 году.

Алексей Лёвкин (слева) и Андрей Билецкий.

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«Группировка была создана в 2005 году. Ее лидером был 24-летний уроженец Твери Игорь Орлов, увлекавшийся нацистской идеологией, а его ближайшими помощниками являлись Алексей Лёвкин и Даниэль Уставщиков. Вскоре к ним присоединилась группа единомышленников, самому младшему из которых было всего 15 лет… Своё первое убийство члены группировки совершили в 2005 году, зарезав двух уроженцев Таджикистана, работавших сторожами на пилораме на западе города», — цитируют на националистических форумах газету «Труд» от 2008 года.

В 2018 году Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал Лёвкина по подозрению в участии в экстремистском сообществе. Сам Лёвкин заявил журналистам, что следствие считает экстремистским сообществом группу WotanJugend — одноимённая группа в соцсети «ВКонтакте» открыто воспевает Адольфа Гитлера и нацистскую идеологию. По словам Лёвкина, дело было возбуждено ещё в 2014 году.

Сам неонацист сейчас также записывает видеообращения к соратникам, называя себя ветераном антитеррористической операции в Донбассе, которую с 2014 года проводили киевские власти. Лёвкин также активно выступал за принятие законопроекта №3433, который упрощает получение украинского паспорта для иностранцев — участников АТО в Донбассе.

Летом 2019 года президент Украины подписал указ, упрощающий получение гражданства для людей, которые воевали в Донбассе на стороне украинских сил.

«Скрывают на базе «Азова»

На Украине продолжает скрываться бывший участник Боевой организации русских националистов Александр Паринов по кличке Румын. В России он объявлен в федеральный розыск по подозрению в убийстве в 2006 году 19-летнего антифашиста Александра Рюхина в Москве.

На студента московского вуза напали пять человек, когда он с приятелем шёл на хардкор-концерт. Дело так и не было раскрыто. Потерпевших в этом деле представлял адвокат Станислав Маркелов. В 2009 году его расстреляли в центре Москвы вместе с журналисткой Анастасией Бабуровой.

Александр Рюхин был убит ультраправыми радикалами в 2006 году.

В 2011 году за убийство Маркелова и Бабуровой к пожизненному заключению был приговорён неонацист Никита Тихонов, его подруга Евгения Хасис получила 18 лет лишения свободы. По версии следствия, Александр Паринов также участвовал в организации убийства, после чего скрылся на Украине.

В январе этого года Tekegram-канал «Зе Хайль», который собирает информацию о неонацистах на Украине, сообщил, что Паринову помогают скрываться от российских властей участники полка «Азов».

«Он один из участников неонацистской группировки «БОРН» и до сих пор находится в розыске. По нашей информации, его скрывают на одной из баз неонацистского батальона «Азов». Трагедия Маркелова и Бабуровой давно стала символом опасности праворадикального террора. К сожалению, Украина сегодня превратилась в прибежище неонацистской нечисти со всего мира», — сообщили авторы канала.

Александр Паринов.

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер отмечает, что в лице русских неонацистов киевская власть нашла союзников в борьбе с российским государством и пророссийским настроениями среди населения.

«Например, полк «Азов» — это инструмент, который использует украинская власть, когда им нужно выполнить грязное дело, в котором не хочется марать руки. Так, неслучайно с 2014 года «Азов» долго время базировался именно в Мариуполе. Это один из самых пророссийских городов, чьё население наиболее негативно относилось к бандеровской идеологии. «Азов» был нужен, чтобы подавить эти настроения», — считает собеседница RT.

* «Формат-18» — неонацистская группировка, признана экстремистской, запрещена в РФ (решение Московского городского суда от 20.12.2010).

** «НСО» — ультраправая неонацистская организация, признана экстремистской, запрещена в РФ (решение Верховного суда Российской Федерации от 01.02.2010).

*** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).