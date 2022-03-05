«Это за гранью добра и зла»: россиянам в соцсетях продолжают слать угрозы и фотографии погибших военных

Россиянам в соцсетях продолжают слать угрозы, а также реальные и постановочные фотографии погибших военных и издевательств над пленными. В Минобороны РФ заявляют, что все причастные к пыткам будут установлены и наказаны. Эксперты называют подобные рассылки частью скоординированной антироссийской атаки.

Угрозы и фотографии тел в военной форме

Московский экскурсовод Анна получила угрозы и фотографии тел 3 марта. Она не заподозрила неладного, когда в её рабочий аккаунт Instagram пришёл запрос на переписку — ей часто пишут желающие купить экскурсию. Девушку спросили о возможности заказать услугу.

На встречный вопрос, где именно хотят погулять потенциальные клиенты, экскурсовод получила ответ: «На кладбищах. Нужно понять, сколько места есть для ваших мёртвых солдат». Следом ей прислали с десяток фотографий окровавленных тел в военной форме.

Получив сообщения, она предупредила о провокаторах своих коллег — несколько человек ответили ей, что тоже получили подобные фото с неизвестных аккаунтов.

«Удивительно, что это приходит тем людям, которые совершенно не связаны с политикой, это же экскурсоводы. Просто экскурсоводы, которые нигде никакой позиции (по поводу спецоперации на Украине. — RT) не выкладывают», — недоумевает собеседница RT.

Похожие сообщения получила флорист Лариса в свой рабочий аккаунт Instagram, посвящённый цветам.

«Мне ночью написали: «Нужен совет». Я утром прочитала и ничего не ответила, потому что это показалось мне странным. И утром уже прислали фотографии погибших с подписью: «Как думаете, какие цветы им подойдут?» Мне было очень жутко.Я в ответ отправила ссылку на сайт психоневрологического диспансера и заблокировала тот аккаунт», — рассказала девушка.

Instagram

Косметолога Марину И. из Москвы атаковали сразу несколько аккаунтов — вслед за запросом о проведении косметологической процедуры ей слали фотографии погибших.

«Написали пять человек с закрытых аккаунтов, просили консультацию. После того как отвечаешь, что готова помочь, присылают фотографии искалеченного военного. Для обычного человека это достаточно устрашающая фотография. Но не для врача — врачи всё же с трупами сталкиваются. И следующее сообщение было: «Помогите, пожалуйста, этому человеку». Определённо, это была провокация», — рассказала косметолог.

Привлекут к «суровой ответственности»

Стоит отметить, 4 марта гендиректор Красного Креста Петер Маурер заявил о необходимости гуманного обращения с пленными и недопустимости распространения в сетях фотографий убитых и попавших в плен.

«С военнопленными и задержанными гражданскими лицами следует обращаться достойно, и они должны быть полностью защищены от жестокого обращения и публичного внимания, включая изображения, распространяемые публично в социальных сетях», — подчеркнул глава Красного Креста.

Вместе с тем в Минобороны РФ заявили, что разыщут причастных к пыткам и привлекут их к «суровой ответственности».

«Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны, их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами. Также это касается руководителей киевского режима и их исполнителей, прямо призывающих к издевательствам над российскими военнослужащими в нарушение конвенции по обращению с военнопленными», — отмечал ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Часть информационной войны

Опрошенные RT эксперты называют информационной войной действия украинской стороны — в том числе рассылку фото погибших российским пользователям соцсетей.

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Военный обозреватель Виктор Литовкин подчеркнул, что неприемлемый контент, который распространяют в интернете украинские пользователи, является частью информационной войны против России.

«Это один из способов загнать противника в тоску и панику, чтобы они думали, что украинская армия одерживает победу, — объясняет происходящее собеседник RT. — Главное — напугать, демотивировать и дезорганизовать противника».

Литовкин также считает, что публикация фотографий погибших противоречит международному праву.

«Рассылать фотографии убитых — это за гранью добра и зла, — подчеркнул Виктор Литовкин. — Я уже даже не говорю о правилах войны и Женевских конвенциях. Это негуманно и подло. Каково это — увидеть фотографию своего близкого убитым, и, тем более, в соцсетях? (Люди, публикующие подобный контент. — RT) это люди без чести и совести. Они так ведут войну и информационную, и реальную. Запрещают мирным людям выйти из города, прикрываются ими. Это подлость. Если ты воин и рыцарь, то выйди в открытый бой, зачем ты прикрываешься женщинами и детьми?»

В свою очередь, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров выразил обеспокоенность из-за растущего числа украинских и западных пользователей соцсетей, распространяющих фотографии убитых — в том числе, фейковые. По мнению эксперта, вычислить этих людей непросто — при этом организаторы информационной войны затрачивают огромные ресурсы, чтобы перекрыть России все каналы для распространения правдивой информации о происходящем на Украине.

«Семь миллиардов долларов затрачено странами НАТО и Америкой на информационную войну, которую ведут сейчас против России. Представляете, какое количество фейков и пропагандистских материалов выброшено в мир и на Россию?» — отмечает Гончаров.

В то же время эксперт признаёт, что действия украинской стороны по созданию негативного настроя в мире по отношению к России далеко не гарантирует победу Украине.

«Каждый выполняет свою работу. Наши ребята, которые воюют, у них одна направленность — одержать победу и сделать Украину не фашистской страной, а той, которая будет жить и сотрудничать с Россией, не иметь ядерного оружия. А всё остальное — это для обывателя, для шоу-бизнеса, для журналистов», — подытожил собеседник RT.