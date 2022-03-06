«Поддерживают нацистов и убийц»: Азаров — о стратегии Запада на Украине и перспективах урегулирования кризиса

Страны НАТО во главе с США изначально преследовали цель столкнуть Киев и Москву. Такое мнение в интервью RT высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. При этом, по его словам, Запад и не собирался непосредственно вмешиваться в конфликт. Политик также считает, что российская спецоперация на несколько дней опередила запланированную атаку украинских сил на ДНР и ЛНР. Кроме того, Азаров усомнился в перспективах возможных переговоров Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности до завершения украинского кризиса.

— Николай Янович, недавно вы заявили, что российская операция по защите мирного населения началась на сутки раньше, чем запланированная акция украинских силовиков. Откуда вы располагаете такими сведениями и насколько они достоверны?

— Таких сведений было немало от тех людей, которые живут в Донбассе и на Украине в целом и в какой-то степени владеют такой информацией. Потом характер самих действий: накопление боеприпасов, подготовка и построение в специальные штурмовые колонны — всё это говорило о том, что нападение ожидается в ближайшие дни. Я не могу сказать, за день ли, за два, насколько там опередили. Но то, что это решение (России о спецоперации. — RT) пошло на опережение, — это совершенно очевидно.

Среди источников, которые можно назвать, — Джордж Фридман, аналитик Стратфордского центра, который ещё в ноябре поместил достаточно большой аналитический материал, где он описал план действий войск киевского режима на донбасском направлении. Он спрогнозировал три ключевых удара. Один — на дебальцевском направлении, который отрезал бы Луганск от Донецка. Второй — в обход Донецка с юга. И, наконец, третий — на мариупольском направлении, который бы обеспечил заход в тыл Донецкой и Луганской республик и выход на государственную границу с Российской Федерацией, занятие этой границы.

Он оценил численность войск киевского режима там примерно в 120 тыс. Фридман также достаточно точно, ссылаясь на разведывательные службы Соединённых Штатов, на космические съёмки и так далее, оценил наличие танковых и бронетанковых группировок, систем залпового огня и всё довольно подробно разложил. И его информация не получила абсолютно никакого опровержения ни со стороны киевского режима, ни американцев.

Украинские военные с американским противотанковым ракетным комплексом Javelin

globallookpress.com

© Ukrainian Defense Ministry

Более того, начиная с ноября пошли интенсивные поставки вооружений из Америки и стран Европейского союза, стран НАТО. Причём эти вооружения носили характер не оборонительный, а наступательный. В январе усилились обстрелы территории Донбасса со стороны войск киевского режима — в десять раз больше, скажем, чем это было летом.

Ну и последнее — это масса выступлений всяческих министров и политиков о том, что донецкая проблема будет решаться хорватским вариантом. Меня также насторожило заявление американцев о том, что Путин готовит вторжение на Украину.

— Означает ли это, что вся информационная кампания, которая была развёрнута США и её союзниками против России, была лишь предлогом для наращивания их сил на российских границах?

— Для чего достаточно серьёзное информационное наступление было предпринято со стороны американцев и европейцев?.. Чтобы, когда началось наступление войск киевского режима в Донбассе, а при таких масштабах накопленных сил оно могло бы быть очень скоротекущим... Они (ВСУ. — RT) планировали в течение трёх дней выйти на границу. То есть преимущество в силах было в четыре, в пять раз... Конечно, они сломили бы сопротивление этих двух корпусов. А это бы сразу же вызвало реакцию России. И тогда бы всё (план Запада. — RT) сработало. Как только Россия вступилась бы за Донбасс, вот в этот же момент бы началось: «Мы же говорили, предупреждали». Поэтому совершенно очевидно, что здесь была задумана провокация. Они (страны Запада. — RT) восемь лет старались киевский режим втянуть в серьёзный военный конфликт. Но сам киевский режим восемь лет убеждал своё население, что они воюют с Россией: Зеленский неоднократно, до этого Порошенко.

— Вооружённые силы Украины неоднократно проводили учения вместе с армиями стран НАТО, и США уверяли, что будут защищать всех своих партнёров. Почему же теперь эта «защита» свелась к накачке страны оружием? Почему все западные партнёры отказались от своих громких планов?

— Подставили, Зеленский подставил страну под такую стратегическую ошибку... Ведь нигде и никогда американцы и никто из руководителей стран НАТО не говорил о том, что они готовы защищать Украину. Они прекрасно понимали, с чем это связано. И их задачей было втравить Украину в войну с Россией, но самим при этом таскать каштаны из огня. А что такое «каштаны из огня»? Как совершенно цинично высказался Борис Джонсон, будучи с официальным визитом в Киеве: украинцы должны до последней капли крови, до последнего солдата защищать независимость республики.

Их задача была втравить, но самим в конфликт с Россией не вступать. И совершенно очевидно это проявилось при рассмотрении тех воплей Зеленского об установлении закрытого неба. Потому что все натовцы прекрасно понимали, что значит закрытое небо. Это значит вступить в абсолютно открытый военный конфликт с Россией, с лучшей армией мира по большому счёту, и потерпеть в этом конфликте поражение с громаднейшими потерями.

Николай Азаров: «Их задача была втравить, но самим в конфликт с Россией не вступать»

— Как вы считаете, насколько далеко готов зайти Запад в данном конфликте, существует ли реальная возможность военного столкновения НАТО и России? И если да, то чем оно может быть вызвано? Какие варианты развития военного конфликта возможны?

— Воевать самим натовцам очень не хочется. Но случайности всегда могут быть, особенно когда отношения напряжены. Всегда есть риск, что у кого-то не выдержат нервы или кто-то запустит ракету по ошибке. Поэтому должна быть отработана система мер, обеспечивающая безопасность в этих ситуациях. Сейчас наступило такое время, когда надо сделать всё, чтобы не допустить, чтобы из-за какой-то случайности такой конфликт начался.

Если бы НАТО так агрессивно не распространялось к границам России, то можно было бы уравновесить военные возможности (всех сторон. — RT). Ведь ваше руководство выступает прежде всего за то, чтобы безопасность была равной. Никто не говорит о превосходстве, никто не говорит о доктрине первого ядерного удара или превентивного удара... Поэтому тут мяч на стороне НАТО и американцев, хозяев альянса.

Кроме того, сейчас раздувается ненависть к России, я бы назвал это «русохейт». Причём она уже перешла все разумные рамки. Если вы посмотрите, скажем, западное телевидение, то можно даже поразиться, до какого безумства доходят эти люди, которые создают фейки и внедряют их в сознание своих граждан.

— Как бы вы прокомментировали переговорный процесс, который российская сторона пытается наладить? Насколько самостоятельна в нём Украина?

— Что тут комментировать. Когда договорились о создании зелёных коридоров для выхода мирного населения из Волновахи и Мариуполя, ни один человек не вышел. И снова придумывает не украинская сторона, а вот эти, так сказать, боевики, которые находятся в Мариуполе, и те, которые держат людей в заложниках в Волновахе. Говорят, что виновата противоположная сторона, то есть воины из Донецкой Народной Республики. И это очень похоже на «выполнение» Минских соглашений. Семь лет они всё время кивали: «А вот вы не сделали то-то, а вот Россия что-то не выполнила».

Поэтому я с самого начала сказал, что договариваться можно только с теми, кто имеет волю договариваться, желание договариваться, имеет возможности договариваться. То есть он имеет возможность отдавать указания войскам, а войска исполняют эти указания.

Николай Азаров: «Я с самого начала сказал, что договариваться можно только с теми, кто имеет волю договариваться»

Если он (Зеленский. — RT) приказал прекратить огонь и обеспечить коридор для выхода, значит, все военные обязаны его выполнить. Но это же не выполняется. То есть Зеленский дал команду, а её никто не стал выполнять, стали придумывать отговорки.

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Потом застрелили члена переговорной группы, народного депутата, пользующегося правом неприкосновенности, Дениса Киреева. Ведь во время государственного переворота мы не могли, например, арестовать заговорщиков, хотя мы их знали — того же Тягнибока или Яценюка. Почему не могли? Казалось бы, всё в наших руках — была власть, опасность переворота. Но они были народными депутатами, пользовались депутатской неприкосновенностью. А вот тут взяли и на улице застрелили Киреева. И никто этого не скрывает. СБУ об этом заявило открыто, что они ликвидировали «изменника».

Но ведь это называется внесудебная расправа и является преступлением. И никого их западных политиков это не коробит, что они поддерживают нацистов и убийц, закрывают на это глаза.

— Каковы, на ваш взгляд, дальнейшие перспективы переговоров России и США по предложенным Москвой гарантиям безопасности?

— Я сомневаюсь, что до завершения украинского кризиса американцы пойдут на какие-либо серьёзные переговоры. Что теперь говорить о требованиях по безопасности? Если, скажем, на Украине установится реальная суверенная власть, которая будет отражать мнение украинского народа и его стремление жить в мире, безопасности и повышать своё благосостояние, то это правительство и должно будет проводить ту политику, которая обеспечит и безопасность с точки зрения и России.

Потому что фундаментальным принципом создания украинского государства в 1991 году был внеблоковый статус Украины. Это было зафиксировано в Конституции. Это было зафиксировано в Декларации о государственном суверенитете.