«Люди в беде, нельзя оставаться в стороне»: как в Москве проходит сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

В Москве начали принимать гуманитарную помощь для беженцев Донецкой и Луганской народных республик. Предметы первой необходимости, детские игрушки, воду, а также другие вещи, необходимые людям, которым пришлось спешно бежать от войны, можно сдать в 11 пунктах приёма по всей столице. Как организованы сборы и кто откликнулся на призыв о помощи — в материале RT.

В штабе сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, открытом по поручению мэра Москвы, — рабочая суета. Студенты, пенсионеры. Представительная женщина (по её словам, она бизнесмен) просит помочь разгрузить машину. На просьбу откликаются волонтёры, и сразу вырастает гора пакетов с вещами.

Схожую картину можно наблюдать по всей столице. Волонтёры Москвы одними из первых откликнулись на призыв всероссийской акции «Мы вместе» о помощи беженцам. Пункты приёма гуманитарной помощи открыты в 11 коворкингах НКО «Душевная Москва».

Времени на подготовку, как рассказывают RT в штабе, практически не было, но благодаря большому опыту сразу удалось наладить чёткую и слаженную работу.

Первым делом у посетителей на входе проверяют температуру, здесь же на стойке лежит запас медицинских масок, ношение которых в здании обязательно. Дежурные смотрят на состояние и срок годности продуктов, затем всё сортируют и раскладывают по коробкам, которые тут же опечатывают.

Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками, а продукты питания — с длительным сроком хранения и с действительным сроком годности.

Книжки, вода и консервы

По словам волонтёров, в первую очередь поддержка нужна детям. Для них собирают игрушки, книжки и фломастеры с альбомами для рисования.

Также по теме «Решили принять у себя»: как россияне помогают жителям Донбасса продолжить мирную жизнь Более 50 тыс. жителей Донбасса пересекли российскую границу, сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян. Людей размещают в...

Также принимают бутилированную воду (объёмом от 0,5 до 25 л), продукты питания (чай, сахар, мука, крупы, консервы), сухие детские смеси, средства личной гигиены, предметы первой необходимости.

«По регламенту принимается только пластиковая посуда, но один раз всё же решили сделать исключение — женщина попросила передать красивый чайный набор, — рассказывает RT волонтёр Надежда Иванова. — Ей очень хотелось, чтобы люди, которые всё бросили и лишились привычных вещей, могли хотя бы просто попить чая из красивой посуды. Видя, как она хотела помочь, сделали исключение. Как следует упаковали и приготовили к отправке».

Надежда начала волонтёрскую деятельность в первую волну пандемии и с тех пор поучаствовала в самых разных акциях.

«Просто не хотела оставаться в стороне, когда людям была нужна помощь. Я получаю удовольствие от того, что вижу, как люди радуются, когда им помогают. Кто-то ведь в очень тяжёлых условиях находится. Не все это понимают, но я уже не могу иначе», — говорит Надежда.

По её словам, особенно важно помочь детям.

«Они вообще не должны быть в зоне боевых действий и здесь, у нас, в России, должны чувствовать себя как дома», — подчёркивает она.

Надежда отмечает, что посетителей очень много и это её радует. «Видеть такое количество добрых, неравнодушных людей — большая радость», — признаётся Надежда.

«Будет чем отпраздновать»

Активисты АНО «Молодёжь столицы» Павел и Даниил стоят у стойки, где принимают канцелярские товары.

«Мы принесли фломастеры и альбомы, чтобы дети могли порисовать, отвлечься от ужасов. Им сейчас тяжелее всего», — объясняет Павел.

Студенты Московского государственного университета пищевых производств Владимир и Дмитрий затаскивают несколько больших пакетов с детским питанием.

Они не состоят в общественных организациях, но сами решили оказать посильную помощь, как только услышали, что начат сбор.

«Мы с Димой вместе учимся. Когда узнали, что собирают гуманитарную помощь, сразу решили откликнуться. После учёбы поехали, купили всё необходимое и доставили. Это серьёзная тема, и все должны быть неравнодушными. Когда люди в беде, нельзя оставаться в стороне, потому что потом самим будет стыдно», — рассказывает Владимир.

Рядом со студентами стоит солидный мужчина с военной выправкой. Он привёз помощь от Союза героев Российской Федерации. Это 30 пакетов, в которых чай, печенье, конфеты и тому подобное.

Как объясняет RT помощник председателя правления союза полковник Евгений Волков, это подарочные наборы, которые готовили героям России на 23 Февраля.

«Уже ночью, после выступления Путина, люди стали писать, что надо оказать посильную помощь. С утра уже собрались, узнали, что принимают. Все сразу сказали: «Давайте передадим подарки». Тем более что для людей и правда праздник, что признали независимость. Теперь будет чем отметить. Я считаю, всё правильно президент сделал. Ни Украине, ни Западу эти области не нужны, просто народ гнобили всё это время. Чего ещё было ждать?» — воодушевлённо говорит полковник.

Первая фура с гуманитарным грузом, собранным за день, отправится из Москвы 23 февраля.