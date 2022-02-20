«Решили принять у себя»: как россияне помогают жителям Донбасса продолжить мирную жизнь

Более 50 тыс. жителей Донбасса пересекли российскую границу, сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян. Людей размещают в пунктах временного проживания, которые уже развёрнуты в нескольких регионах страны. Но россияне готовы дать кров эвакуированным и в своих домах, а также помочь им с трудоустройством и адаптацией. Благотворительные фонды и волонтёры вспоминают опыт 2014 года, когда помогали людям, которые вынуждены были покинуть родные дома. Истории тех, кто нуждается в помощи, и тех, кто её оказывает, — в материале RT.

В Россию продолжают прибывать мирные граждане из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Врио главы МЧС Александр Чуприян сообщил, что к вечеру 20 февраля российскую границу пересекли 53 тыс. жителей Донбасса.

«Ты тоже беженец»

«Мы решили уехать, потому что у нас там стреляют — наступление идёт. Дома остался папа, ему автомат выдадут, и он пойдёт воевать и стрелять. И Руслан, брат мой, тоже там. Ему уже 21 год, он военный», — бойко рассказывает восьмилетний Стас, жуя сосиску. Для мальчика это уже вторая эвакуация из родного Докучаевска, но первую он не помнит — ему тогда был только год. Вместе с братом и мамой он находится в лагере временного проживания у пограничного пункта пропуска «Матвеев Курган».

Здесь в ряд стоят 13 отапливаемых палаток. Каждая из них рассчитана примерно на 27 человек: между двухъярусными кроватями со спальниками остаются лишь узкие проходы. Сейчас здесь немного людей: большинство палаток пустые, другие не заполнены даже наполовину. Семья Стаса приехала сюда днём 19 февраля.

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«Мы поедем в лагерь (санаторий, где расселяют беженцев. — RT), а потом нас заберут — крёстная моего брата живёт рядом с Москвой», — хвастает Стас.

Его мама, Алиса, говорит о ближайших планах на будущее не так уверенно. Она провела здесь уже сутки, но до сих пор ей не сказали, куда их отправят. «Мы просто ждём, когда водитель нашего автобуса, который приехал с российской стороны, скажет нам, куда мы поедем. Пока ничего не известно», — говорит она.

Однако она уверенна в том, что вернётся с детьми в Докучаевск, «если только там перестанут бомбить». После начала войны в 2014 году она вместе с мужем уезжала жить в Новороссийск, но затем через год семья вернулась обратно в ДНР.

Средний сын Алисы, 13-летний Мирослав, рассказывает, что в Докучаевске он занимался футболом, гирями и иногда плаванием. Младший вспоминает, как ещё два дня назад он в школе рисовал и вырезал из бумаги поделки. Говорит, что почти смастерил кораблик, но не успел его раскрасить — прозвенел звонок с урока. А на следующий день занятия в школе отменили, и вечером того же дня Стас уехал из родного города.

«Вы знаете, мои друзья тоже уехали, они теперь в палатке живут. Которую для беженцев делают», — продолжает мальчик.

«А ты как будто не беженец? Ты тоже беженец», — смеётся старший брат. «Я знаю», — смущается Стас после его замечания.

Из Донбасса едут россияне

Рядом с палатками выстроились автобусы, которые будут развозить людей в пункты временного проживания: гостиницы, санатории, общежития. По словам водителей, они сами не знают, куда повезут беженцев.

«Нам ставят задачу приехать в палаточный городок или на ж/д вокзал. Потом мы стоим здесь и ждём, когда нам скажут, куда ехать с людьми дальше», — объясняет один из них.

Наконец, водитель получает задание — везти людей в один из санаториев. Сотрудники МЧС заходят в палатки и просят людей выйти к автобусу.

72-летний Владимир Васильевич пересёк границу около часа назад на собственной машине. С ним из Донецка приехали его жена и друзья — тоже супружеская пара пенсионеров.

«Давайте вы вдвоём сядете в автобус, а мы за вами на машине следом поедем. Так же надёжнее. Людей на автобусах куда-то в конкретное место везут, а сами мы не знаем куда ехать», — командует в своей маленькой группе пенсионер, опираясь на палку.

Как и другие беженцы, они пока не понимают, где именно будут жить. Владимир Васильевич надеется, что они с супругой найдут жильё поближе к границе: в Донецке остался его лечащий врач, с которым он должен регулярно консультироваться по поводу сердца.

«Несколько месяцев назад меня прооперировали — поставили клапан на сердце. Теперь мне надо каждую неделю сдавать кровь на анализ, а мой врач будет смотреть на результаты и говорить, какие таблетки надо принимать. Поэтому хотелось бы жить поближе к врачу, на всякий случай. К тому же сильно далеко мне не уехать — тряска не полезна», — рассказывает пенсионер.

Как только он определится с жильём, обратится в ближайшую поликлинику, чтобы сдавать анализы там — у мужчины есть российский паспорт и полис.

Настя с детьми тоже приехала в Россию на своём автомобиле — до границы из родной Макеевки её довёз муж. Семья планировала вместе пересечь границу и снять в Ростове-на-Дону квартиру, но мужчину из ДНР не выпустили.

По словам Насти, она ни за что бы не уехала из дома без мужа, но дети сильно пугались обстрелов и стали плакать.

«Мы ещё с лета слышали стрельбу, но не сильно. Так, немного вдалеке: пиу-пиу. А сейчас стало страшно. Стали близко стрелять и громко: бах-бах прямо возле калитки», — рассказывает восьмилетний Саша.

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В 2014 году Настя с детьми и мужем уезжала из ДНР на время мощных боёв и обстрелов, но тогда семья жила на Украине, в Житомирской области — там у них были знакомые. Через три года после эвакуации семья вернулась в Макеевку.

«Пару месяцев назад мы получили российские паспорта, поэтому теперь решили уехать в Россию», — рассказывает Настя.

Сама она работала в школе, где учились её дети, — педагогом-организатором. Но сейчас занятия в школах ДНР отменили.

«Я только что позвонила начальству, сказала, что уехала и не знаю, на сколько. Думаю, что сейчас зарплату получать не буду. Но муж остался в Макеевке, у него есть работа в сфере строительства, — Настя очень надеется, что совсем скоро они приедут домой. — Не знаю точно, но надеюсь, что через неделю сможем вернуться».

«Мам, ты рофлишь? Там сейчас, наоборот, начнётся сильнее, — говорит её 13-летний сын Вова, сидя на кровати в палатке. — Хотя я хочу домой уже, не хочу тут жить. Там есть интернет, а тут его нет. Но зато мы сейчас в школу не ходим и домашку не задают».

«Ну пока война пройдёт, мы пока тут побудем. Я думаю, она ещё годика три будет», — беспечно рассуждает младший сын.

Близкие не советовали принимать беженцев

Ольга вместе с дочерью приехала в Таганрог из Новоазовска с юга ДНР. В отличие от многих её соотечественников девушка заранее знала, куда едет — её согласилась принять местная семья.

«У нас трёхкомнатная квартира. В одной комнате — мы с мужем, в другой — сын, а третья стоит пустая. Вот мы и решили принять кого-то у себя, когда я увидела в одной группе сообщение от Оли», — рассказывает RT 27-летняя Виктория.

По словам девушки, у неё не было никаких сомнений в том, стоит ли принимать у себя в квартире незнакомую семью.

«Мне совсем не было боязно. Я как увидела первое объявление, почувствовала, что надо помочь. Но в моём окружении стали предупреждать: «А вдруг они технику вынесут? А вдруг вы характерами не сойдётесь, всё-таки чужие люди?» Мой муж меня понял и поддержал. Я считаю, что людям надо помогать, потому что у них такое горе случилось. Они же ни в чём не виноваты», — говорит девушка.

20 февраля они с мужем встретили Ольгу с пятилетней дочкой на вокзале и отвезли к себе в квартиру. Виктория надеется, что её шестилетний сын и дочь Ольги подружатся.

«Когда мы ещё только переписывались с Ольгой, меня зацепило одно сообщение. Она написала, что её муж, военный, решил не дожидаться, пока в городе начнутся обстрелы и сразу отправил их в Россию. И я как-то сразу подумала, что военный понимает, что надо сейчас свою семью подальше спрятать, — продолжает Вика. — Она мне сказала, что люди в их городе сидят по подвалам. Боже мой, это в каком времени мы живём, что люди прячутся в подвалах, вы представляете? Я как-то очень близко к сердцу эту историю приняла».

Пока Ольга планирует провести в квартире у Виктории около трёх дней. Она дожидается подругу из Донбасса, чтобы вместе с ней снимать в области квартиру. Но если планы сорвутся, то Вика с мужем готовы принимать Ольгу и пару месяцев.

«Мы договорились, что еду будем покупать пополам. Вот сейчас как раз сходили вместе в магазин, будем ужинать скоро. Все счета за квартиру мы будем оплачивать сами. У людей такое горе, и я ещё об этой ерунде буду им напоминать?» — рассуждает девушка.

«Будем делать, как и восемь лет назад»

Между тем, благотворительные организации в Ростове и других российских городах также объявили сбор средств, чтобы помочь жителям Донбасса.

«19 февраля у нас было экстренное совещание, мы решали, как можем поддержать людей, которые приезжают сюда из ДНР и ЛНР, — рассказывает Галина Кочура из Ростовской благотворительной организации «Милосердие-на-Дону». — У нас есть социальный приют для мужчин без определённого места жительства. Мы решили их немножко уплотнить и поселить дедушек, которые выехали из Донбасса — молодых мужчин в Россию не выпускают. Мест мало, но других вариантов нет».

Галина торопится рассказать о работе фонда, потому что ей нужно срочно выезжать к границе, чтобы забрать женщину с пятью детьми. Фонд поселит её в Александрийский приют для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию.

«Самому младшему из её детей — один месяц. Мы решили, что с детьми, особенно такими маленькими, ей будет не очень комфортно жить где-то в санатории. Наш проект был рассчитан для нашего региона, но вы сами понимаете, чужих детей не бывает», — говорит она.

Екатерина Сухинина восемь лет назад сама была среди тех, кто вынужденно покинул родину. В начале войны, когда девушке было 18 лет, она с братом и мамой выехала в Крым. Отец остался в ДНР.

«Тогда, в 2014 году никто из нас не верил, что всё по-настоящему, мы думали, что всё вот-вот закончится. Вернулись в Донецк осенью, и стало понятно, что ничего не закончится. Моя семья приняла решение, что меня переводят учиться в Москву», — вспоминает Екатерина. Она говорит, что Донецк навсегда остался её родиной — только в этом городе девушка чувствует себя как дома.

В 2016 году она и её молодой человек, теперь уже супруг, начали возить гуманитарную помощь на машине в донецкие детские дома. Со временем они стали привозить не только предметы первой необходимости, но и стройматериалы, чтобы люди могли восстанавливать дома. Теперь Екатерина — соучредитель фонда «Доброфонд».

«Сейчас мы решили собрать гуманитарку и везти её в Ростов. Люди, которые уехали из Донбасса, просят привезти тёплые вещи, медикаменты, продукты длительного хранения. Также мы собираем и деньги, — рассказывает собеседница. — Пока люди не столкнутся с этой ситуацией, они не понимают, о чём речь. А я до сих пор помню, как мы с родными не знали, проснёмся утром или нет. Как собирали тревожные чемоданы. Как запоминали, какие стены в доме несущие, а какие нет, чтобы знать, где не будут сыпаться стёкла при обстреле».

Родители Екатерины, военнообязанные как врачи, остались в Донецке. Её 20-летний брат, который заканчивает четвёртый курс университета, тоже остался, чтобы защищать город.

Ростовский благотворительного фонда помощи детям «Доброе дело» возобновил проект, который они начали в 2014 году — помощь беженцам. Средства, которые соберёт фонд, он потратит, чтобы оплатить жильё беженцам в Ростовской области.

«Мы открыли специальный счёт, чтобы собирать средства для эвакуированных жителей. Будем делать, как и восемь лет назад: региональное министерство труда будет передавать нам счета на оплату коммунальных услуг, аренды помещения и так далее. Мы их будем оплачивать. Такая система очень эффективна, потому что помогает избежать двойного финансирования: из бюджетных средств и некоммерческих организаций», — говорит директор фонда Татьяна Аладашвили.