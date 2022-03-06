«Антироссийская риторика дошла до абсурда»: посол РФ в США призвал американских законодателей к налаживанию диалога

Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся всё более безответственными и крайне рискованными для международной безопасности, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Так он прокомментировал слова сенатора-республиканца Рика Скотта, который не исключил ввода американских войск на Украину. Как подчеркнул российский дипломат, политики в Вашингтоне не до конца отдают отчёт своим высказываниям.