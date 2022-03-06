«Антироссийская риторика дошла до абсурда»: посол РФ в США призвал американских законодателей к налаживанию диалога

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Сергей Гусаров
Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся всё более безответственными и крайне рискованными для международной безопасности, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Так он прокомментировал слова сенатора-республиканца Рика Скотта, который не исключил ввода американских войск на Украину. Как подчеркнул российский дипломат, политики в Вашингтоне не до конца отдают отчёт своим высказываниям.
«Антироссийская риторика дошла до абсурда»: посол РФ в США призвал американских законодателей к налаживанию диалога
  • Gettyimages.ru
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  • 06 марта 2022

    Утром 6 марта Вооружённые силы России ударом высокоточным оружием большой дальности вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове, заявили в Минобороны РФ.

  • За сутки в ДНР зафиксировали 38 фактов ведения огня со стороны украинских войск, ранения получили 15 мирных жителей, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    «За прошедшие сутки ранены 15 мирных жителей, в том числе шесть с освобождённых НМ ДНР территорий. Повреждено 14 домостроений и 16 объектов гражданской инфраструктуры на Горловском и Донецком направлениях», — сообщило представительство.

  • Корреспондент RT Юлия Мартовалиева опубликовала фрагмент интервью с наблюдателем Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андреем Косяком, который на протяжении пяти месяцев удерживался украинской стороной.

  • Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские войска утром обстреляли Донецк из артиллерии. Выпущено три снаряда калибра 122 мм.

  • Гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан в Мариуполе и Волновахе будут снова открыты утром в воскресенье, 6 марта, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

    «С утра гуманитарные коридоры снова будут открыты как в Мариуполе, так и в Волновахе», — сказал он.

  • Принадлежащий «дочке» РУСАЛа карьер кварцитов в Сумской области Украины может быть национализирован, заявил глава областной администрации Дмитрий Живицкий.

    По его словам, 3 марта народные депутаты одобрили закон, предусматривающий принудительное изъятие имущества, владельцами которого являются Российская Федерация и её резиденты, в пользу украинского государства.

  • Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили состоявшийся 5 марта разговор израильского премьера с президентом России Владимиром Путиным, сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

    «В центре внимания 90-минутного разговора были результаты беседы, которую премьер-министр провёл в субботу с президентом России Путиным в Москве», — цитирует РИА Новости Хебештрайта.

  • Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал законодателей США заняться налаживанием двустороннего диалога. Как отметил дипломат, антироссийская риторика в Вашингтоне «дошла до абсурда».

    «Здешние политики не до конца отдают отчёт своим заявлениям. Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся всё более безответственными, провокационными, а главное — крайне рискованными для международной безопасности», — приводит российская дипмиссия слова Антонова.

    Так посол прокомментировал слова сенатора-республиканца Рика Скотта, который не исключил ввода американских войск на Украину. Как отметил Антонов, сенатор, по сути, призывает к прямому столкновению между крупнейшими ядерными державами.

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