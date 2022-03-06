«Никаких проблем не будет»: как прекращение работы Visa и Mastercard в России может отразиться на клиентах банков

Международные платёжные системы Visa и Mastercard объявили о прекращении своей работы в России в связи с ситуацией на Украине. Владельцы карт обеих платформ больше не смогут оплачивать покупки за рубежом или в иностранных онлайн-магазинах. Вместе с тем все операции внутри России по-прежнему будут доступны в полном объёме. Более того, уже сейчас россияне могут оформить совместную карту отечественной платёжной системы МИР и китайской UnionPay для использования за границей. В свою очередь, Visa и Mastercard могут понести серьёзные финансовые и репутационные потери после ухода из России, считают специалисты.

Международная платёжная система Visa приостановит работу на территории Российской Федерации в связи с событиями на Украине. Об этом в ночь на воскресенье, 6 марта, сообщила пресс-служба компании.

«Visa будет работать совместно со своими клиентами и партнёрами в России, чтобы в ближайшие дни прекратить все транзакции Visa. Когда эта цель будет достигнута, все транзакции с использованием карт Visa, выпущенных в России, больше не будут производиться за пределами страны, и все карты Visa, выпущенные финансовыми учреждениями за пределами России, больше не будут действовать на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Аналогичное решение приняли и в финансовой корпорации Mastercard. Система также перестанет поддерживать за рубежом карты, выпущенные российскими банками, а полученные за границей карты Mastercard перестанут работать в России. Как подчеркнули в компании, система восстановит работу, «когда это будет уместно» и «разрешено законодательством».

При этом ещё в начале марта Visa и Mastercard заявляли о планах отключить лишь несколько российских банков от своих систем. Как объясняли компании на тот момент, решение было принято с связи с постановлениями США и других стран о санкциях в отношении Москвы.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24-го числа сообщил о начале спецоперации по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины. В ответ Евросоюз, США и ряд других государств стали вводить антироссийские ограничения. Рестрикции коснулись компаний и банков страны, а семь кредитных организаций были отключены от системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

Санкции также затронули авиационную отрасль и поставки высокотехнологичной продукции в Россию. Была заморожена половина золотовалютных резервов Центробанка, отменена сертификация газопровода «Северный поток — 2», а многие западные компании объявили об уходе из РФ.

Вместе с тем даже после полного прекращения работы Visa и Mastercard в России карты обеих платёжных систем, выпущенные местными банками, продолжат работать на территории страны до истечения их срока действия. Об этом сообщили в Центробанке.

«Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платёжных карт (НСПК), и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны», — подчеркнули в ЦБ.

В регуляторе также добавили, что владельцы карт в России по-прежнему смогут расплачиваться ими в магазинах, проводить операции в банкоматах и совершать денежные переводы. Однако операции по картам Visa и Mastercard за границей будут недоступны. Речь идёт не только о расчётах в других странах, но и об оплате покупок в зарубежных интернет-магазинах.

«В случае выезда за границу рекомендуется брать с собой наличную валюту и карту МИР для тех стран, где она принимается. На сегодняшний день это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия», — отметили в Центробанке.

Мирным путём

Напомним, что ещё в 2015 году все операции по картам Visa и Mastercard в России стали обрабатываться НСПК. А в 2016-м в стране началась выдача карт платёжной системы МИР. По последним данным Центробанка, выпущено более 108 млн таких карт, а на их долю приходится 25,2% всех операций по картам в России.

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«В сегодняшней ситуации нужно избежать ажиотажа и паники. Сейчас абсолютно нет смысла бежать в банк и просить перевыпустить карты Visa или Mastercard на карты МИР. Ваш банк в плановом режиме без всякого ажиотажа и спешки произведёт перевыпуск этих карт, когда придёт время: либо по истечении срока действия, либо в рамках тех планов, которые каждый банк разрабатывает самостоятельно. Карты продолжат работать на территории России. Никаких проблем с этим не будет», — рассказал RT генеральный директор НСПК Владимир Комлев.

По его мнению, у владельцев карт Visa и Mastercard могут возникнуть трудности при оплате покупок с помощью сервисов Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Впрочем, стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объёме на территории РФ и в российских интернет-магазинах.

Карту МИР россияне могут оформить как на пластиковом носителе, так и без него. По словам Владимира Комлева, цифровую карту МИР можно загрузить в мобильный платёжный сервис Mir Pay.

Более того, для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом есть возможность выпустить совместную карту платформы МИР и китайской платёжной системы UnionPay. Такая карта позволит оплачивать покупки и снимать наличные в России и ещё в 180 странах мира, подчеркнули в НСПК.

АГН «Москва»

© Зыков Кирилл

Решение Visa и MasterCard уйти с российского рынка может привести к серьёзным финансовым потерям для обеих компаний. Такую точку зрения в беседе с RT выразил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, организации также могут понести значительные репутационные издержки. Так, даже в случае возвращения корпораций в Россию, их услуги не будут пользоваться таким высоким спросом, уверен специалист.