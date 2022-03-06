Экс-премьер Украины Азаров допустил, что спецоперация России сработала «на опережение»

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в разговоре с RT выразил мнение, что российская спецоперация предотвратила атаку ВСУ на Донбасс. По его словам, то, что такое решение пошло на опережение, — «совершенно очевидно».

«Таких сведений (о готовящемся нападении ВСУ. — RT) было немало. От тех людей, которые живут в Донбассе, на Украине и в какой-то степени владеют такой информацией. Характер самих действий, накопление боеприпасов, подготовка и построение в специальные штурмовые колонны — всё это говорило о том, что нападение ожидается в ближайшие дни», — сказал бывший премьер.

Он также привёл в пример материал аналитика Стратфордского центра Джорджа Фридмана, который в ноябре описал план действий войск Киева на Донбасском направлении, рассказав про три ключевых удара.

Как ранее сообщил российский президент Владимир Путин, Россия могла действовать на Украине по-разному, в том числе помогать республикам Донбасса на линии соприкосновения, подкрепив войска ЛНР и ДНР.

Однако в таком случае «с той стороны» (Запада и радикалов) шла бы бесконечная поддержка материальными ресурсами, поэтому Генштаб пошёл другим путём и начал уничтожать военную инфраструктуру ВСУ, отметил он.

По словам главы государства, специальная военная операция идёт по плану.