Путин заявил, что военная спецоперация на Украине идёт по плану

Президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине идёт по плану и графику, запланированному Генштабом.

«Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Об этом говорит весь ход операции, она идёт просто по плану, по графику. Всё идёт так, как и запланировал Генеральный штаб», — сказал Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.

Утром 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Такое решение принято после просьбы ДНР и ЛНР о помощи.

RT ведёт прямую трансляцию.