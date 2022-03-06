Кто стоит за информационными атаками в адрес российских граждан

С началом специальной военной операции России на Украине многократно выросло количество информационных атак на российские госучреждения, а также социальные сети российских политиков, журналистов и блогеров. В разы увеличилось число фейковых новостей о действиях российской армии на территориях Донбасса. Как стало известно RT, за психологическими атаками на жителей России стоит 72-й главный центр информационно-психологических операций ВСУ (ЦПСО), сотрудники которого прошли обучение при содействии бригады информационных войск Великобритании.

По информации RT, начиная с 2021 года сотрудники 72-го ЦПСО провели как минимум четыре специальные операции против России и три против республик Донбасса. Из оказавшихся в распоряжении редакции документов следует, что в подготовке к ним принимали участие около 100 офицеров.

Так, в сентябре 2021 года 72-й ЦПСО отчитался о проведении операции «Володя». Её цель — подрыв доверия к военно-политическому руководству России в областях, граничащих с Украиной.

Основными задачами в отчёте указаны «дискредитация российских органов государственной власти в сопредельных с Украиной областях, снижение психологической устойчивости военнослужащих ВС РФ и членов их семей, организация помех в работе Пограничной службы ФСБ России».

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Для координации работы на территории России ЦПСО «проводил совместную работу со специальными тактическими группами», указано в отчёте центра.

С начала 2022 года его сотрудники начали операцию по дестабилизации социально-политической обстановки перед выборами в России. Операция получила название «Смута». Спецы ЦПСО разделили её на два этапа: «Обострение нестабильности, повышение количества акций протеста и неповиновения на фоне недовольства действиями властей» и второй этап «Потеря управления, экономические потрясения, изменение позиций [Российской Федерации. — RT] на мировой арене».

Кроме того, как указано в документе, в план мероприятий вошли задачи по дискредитации руководства крупных городов России ― мэра Москвы С. Собянина и губернатора Петербурга А. Беглова, губернаторов Московской области А. Воробьёва и Ленобласти А. Дрозденко.

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Среди изученных RT документов также присутствует отчёт о специальных психологических операциях «Факел 1» и «Факел 2», запланированных на период с 15 по 21 января 2020 года, нацеленных на дискредитацию войск Национальной гвардии РФ и полиции. Интернет-войска Украины намеревались распространять сведения о якобы имеющих место в российских военных силах повальном алкоголизме, наркомании и коррупции в высших эшелонах руководства.

«Военнослужащие войск Национальной гвардии РФ систематически совершают преступления и правонарушения, Росгвардия получает передовые образцы вооружения и военной техники с целью подавления народных протестов и обслуживания политических интересов руководства РФ, среди руководства войск Национальной гвардии РФ процветает коррупция и взяточничество, среди личного состава войск широко распространены алкоголизм и наркомания»,― говорится в документе.

Сея панику

В январе 2022 года российские регионы вновь столкнулись с волной анонимных сообщений о якобы заложенных в зданиях школ и больниц взрывных устройствах. В ряде крупных городов была проведена эвакуация, у школьников были отменены занятия.

Так, на Сахалине злоумышленники «заминировали» 27 школ Южно-Сахалинска, Сахалинский государственный университет (СахГУ), Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В Ленинградской области из-за сообщений о минировании были эвакуированы три школы. Также «минировали» общественные здания в Челябинске, Иванове и ряде других городов.

Как рассказал RT источник в силовых структурах, ещё один из инструментов устрашения, используемых украинской стороной в атаках на Россию, — звонки с угрозами в адрес журналистов и общественных деятелей.

Особая активность телефонного терроризма была зафиксирована в период начала специальной военной операции России на Украине. Участились звонки с угрозами в адрес рядовых граждан России, родственников российских военных, журналистов и государственных служащих.

Сотрудникам RT также неоднократно поступали угрозы от неизвестных. Анонимные сообщения содержали фотографии трупов — якобы российских солдат, поверить в бесславную гибель которых убеждало содержание послания.

«Все психологические атаки в 72-м ЦПСО выполнены по лекалам методических пособий для британской армии. Сейчас доподлинно известно, что начиная с 2019 года подготовку и обучение сотрудников 72-го ЦПСО проводили инструкторы из 77-й бригады информационных войск Великобритании», — сообщил в беседе с RT источник.

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«Сообщений тысячи»

Под одну из таких психологических атак попал глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. По его словам, атака была произведена сразу после публикации его поста в социальной сети в адрес российских блогеров, поддерживающих официальную Украину.

«Сообщений тысячи, в каждом угрозы. Очень много высказываний о том, что украинская армия расправится со мной и моими родственниками. По моим сведениям, за этим стоит 72-й центр информационно-психологических операций Украины. Они отвечают за атаки на социальные сети российских политиков», — говорит общественник.

Сразу после поста в поддержку президента России Владимира Путина, который разместил Бородин, угрозы стали получать и его близкие родственники.

«Угроза убийством в таких сообщениях — самое безобидное, что мы увидели с супругой», ― говорит Виталий.

Фейки ВСУ

Другой вариант морального давления украинского ЦПСО на российских граждан ― ложные новости о потерях российской армии на Украине.

Как ранее уже писал RT, заказы на распространение недостоверной информации размещают в соцсетях, привлекая к этому фрилансеров. Этим занимаются в мессенджерах украинские и проукраинские ресурсы. Самые типичные задания ― на изготовление фейковых баннеров, новостей, фото- и видеоматериалов.

Один из самых нашумевших фейков ― сообщения о крупных потерях российской армии с упоминанием тысячи погибших и сотни пленных солдат ВС России. Минобороны РФ неоднократно опровергало подобные сообщения, подчёркивая, что дезинформации вокруг много и следует критически относиться ко всем неофициальным заявлениям.

Недостоверной, как показывает практика, могут быть также сведения, распространяемые на самых высоких уровнях украинского политического истеблишмента. Так, в конце прошлого месяца после захвата Россией острова Змеиный в Чёрном море президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при обороне острова погибли 13 пограничников, и представил военных посмертно к награде Героя Украины.

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Позже, однако, выяснилось, что сказанное Зеленским не соответствует действительности — в Минобороны России обнародовали видео, на котором названные трагически погибшими украинские военнослужащие живы и здоровы. Как оказалось, все они сложили оружие и сдались в плен. Однако это не помешало Киеву породить красивый фейк о героическом сопротивлении своих пограничников.

«Без западных инструкторов и без западных технологий Украина с такой работой бы не справилась», ― рассказал RT экс-заместитель начальника информационно-аналитического управления ФСБ России генерал-майор в отставке Александр Михайлов.

Он подчеркнул, что всё, что связано с проведением психологических операций, высокотехнологично и требует значительных ресурсов.

«Программное обеспечение, платформы, порталы, сайты и возможности обхода всех блокировок… Украина ведь никогда не сталкивалась с деятельностью по информационному противодействию. С этим опытом приехали иностранные инструкторы и обеспечили ВСУ в том числе программным технологичным продуктом», ― говорит Михайлов.

Единый противовес

В прошлом сотрудник особого отдела Комитета госбезопасности СССР, теперь майор в отставке Василий Полищук в 1980-е выполнял задачи по контрразведывательному обеспечению боевых действий спецназа в Афганистане. По словам контрразведчика, сбор информации и обработка общественного мнения — излюбленное оружие в руках западных государств.

«Телевидение, на которое мы делали упор в последнее время, устарело. Умы настоящего поколения всецело заполняют социальные сети и интернет. При этом львиная часть ресурсов в сети принадлежит западным компаниям. Нам остаётся только ужесточать меры наказания. А необходимо создавать свои платформы», ― рассказал Полищук в беседе с RT.

По словам бывшего чекиста, он и сам неоднократно подвергался блокировкам на западных площадках, когда пытался рассказать про геноцид мирного населения в Донбассе.

«Информирование общественности в России должно быть консолидированным, необходим единый противовес фейк-новостям», ― подытожил Александр Михайлов.

1 марта российская авиация нанесла точечные ракетные удары по нескольким военным объектам на Украине. Среди прочих — штаб 72-го главного центра информационно-психологических операций ВСУ в городе Бровары Киевской области.

Как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, цель ракетного удара ― пресечение информационных атак против РФ. Пользователи российского сегмента всемирной сети отмечают, что после 1 марта частота информационных атак в российском интернете значительно сократилась.