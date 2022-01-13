«Не имеем права подвергать риску жизни детей»: регионы РФ столкнулись с волной сообщений о «минировании» объектов

Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступают в города России. Из-за «минирований» были эвакуированы учащиеся школ в Архангельске, Самаре, Саратове и Красноярске. Накануне в Екатеринбурге с аналогичными угрозами столкнулись более 150 школ, после проверок не было обнаружено никаких взрывчатых веществ. Как считают в Госдуме, массовость рассылки оповещений о «минировании» свидетельствует о том, что этим занимается организованная преступная группа. Между тем в Крыму сотрудники ФСБ задержали ученика девятого класса за ложное сообщение о вооружённом нападении на школу в Керчи.

Субъекты Российской Федерации продолжают сталкиваться с волной анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах. 13 января оповещения о «минировании» затронули все школы Архангельска, Самары и Саратова.

Так, власти Архангельска приняли решение временно перевести учеников всех школ города на дистанционное обучение, включая вторые смены. Накануне в городе сотрудники правоохранительных органов проверяли здания Арбитражного суда и мэрии. Оба сообщения о «минировании» оказались ложными.

В мэрии Самары подчеркнули, что все учащиеся покинули образовательные учреждения, пострадавших нет, передаёт ТАСС.

«Это не тренировочные мероприятия. Информация была получена от правоохранительных органов. Руководство школ реагирует в соответствии с утвержденным порядком действий. Подвергать риску жизни детей не имеем права. Поскольку поступила информация о минировании всех школ Саратова, их осмотр экстренными службами займёт некоторое время. В связи с этим Комитетом по образованию областного центра принято правильное решение отправить детей домой», — заявил заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Грибов.

Эвакуация также была организована в более чем 100 школах Красноярска. Кроме того, сообщения о минировании поступили в ряд торговых центров города, передаёт портал NGS24.

«С начала нового года на электронные адреса ряда организаций, учреждений и ведомств поступили ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма. В результате преступной деятельности неустановленных лиц нарушено функционирование организаций и учреждений. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов реализуются меры по обеспечению безопасности граждан, а также принимаются меры по установлению источников информации», — сообщили в антитеррористической комиссии Красноярска.

В Крыму сотрудники ФСБ задержали ученика девятого класса за рассылку ложных сообщений о планируемом вооружённом нападении на школу в Керчи.

Несовершеннолетний юноша признал свою вину, передаёт агентство «Крыминформ».

«В ходе осмотра здания школы, а также прилегающей к нему территории сотрудниками правоохранительных органов взрывчатых веществ, взрывных устройств и иных взрывоопасных предметов не обнаружено», — отметили в пресс-службе крымского управления ФСБ.

Как установило следствие, подросток направил сообщения из-за неприязни к учащимся и преподавателям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «О заведомо ложном сообщении об акте терроризма». Санкция по этой статье предусматривает штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

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12 января в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали свыше 150 школ и ряд вузов. Эвакуационные мероприятия затронули более 60 тыс. человек. Правоохранители не обнаружили взрывчатых веществ и иных представляющих опасность предметов, сообщал портал «МВД Медиа».

«В проверочных мероприятиях были задействованы 257 сотрудников ОВД, а также свыше 70 единиц техники МВД, в эти цифры не входят ресурсы наших коллег из иных организаций. С большой долей вероятности можно предположить, что информационную атаку организовали и осуществили из-за кордона. Сыщики уголовного розыска и регионального ФСБ принимают комплекс мер, направленных на то, чтобы сегодняшний беспредел не остался безнаказанным», — заявил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, чьи слова приводит ТАСС.

«К этой проблеме надо относиться очень серьёзно»

Как заявил RT член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, события последних дней демонстрируют, что рассылкой сообщений о «минировании» занимается организованная преступная группа. По его словам, правоохранительным органам предстоит серьёзно изучить вопрос.

«Безусловно, к этому надо относиться очень серьёзно: хулиганские это действия или же это делается международными террористическими организациями, ячейками террористическими внутри страны, но тем не менее это очень серьёзно, потому что обычно этим могут воспользоваться настоящие террористы, даже если это какие-то хулиганские действия», — заявил Шхагошев.

«Я почему-то почти убеждён в том, что как минимум большинство звонков идёт из-за рубежа, потому что мы много раз это обсуждали с представителями правоохранительных органов и приходили к выводу, что 80% этих телефонных террористов используют цифровые технологии и действуют из-за рубежа», — сказал парламентарий.

По его словам, депутаты Госдумы очень плотно занимаются данной проблематикой вместе с коллегами на постсоветском пространстве.

В свою очередь, почётный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что действия по проверке сообщений о «минировании» приводят к огромным затратам человеческих и финансовых ресурсов.

«Надо ужесточать наказание, а если это детишки, которые так балуются, то родители должны возмещать все финансовые затраты, которые повлёк этот вызов», — заметил собеседник RT.