«Существенно снизит их масштаб»: в России ограничили доступ к почтовому сервису в связи с ложными минированиями
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В четверг, 23 января, в России ограничили доступ к информационным ресурсам зарубежного сервиса Startmail.com на основании представления Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщили в центре общественных связей Федеральной службы безопасности и в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
«Через данный почтовый сервис осуществлялась массовая рассылка ложных сообщений о минировании объектов на территории различных регионов Российской Федерации в период с 28 ноября 2019 года по настоящее время», — говорится в пресс-релизе Роскомнадзора.
Отмечается, что за это время поступали сообщения о минировании объектов социальной инфраструктуры (детских дошкольных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения), транспортных объектов и в местах массового скопления людей. Таким образом, создавалась реальная угроза массового нарушения общественного порядка, которая вызывала «большую тревогу со стороны граждан и общественный резонанс».
В РКН подчеркнули, что представители сервиса Startmail.com не предоставили по запросу российской стороны «сведений о лицах, администрирующих соответствующие почтовые ящики».
«Тем не менее мы уверены, что владельцы данного ресурса являются добропорядочными гражданами и не имеют никакого отношения к данным злонамеренным действиям экстремистов. Мы понимаем, что осуществление ограничения доступа к данному почтовому ресурсу не перекроет полностью каналы распространения подобной информации злоумышленниками, однако считаем, что принятые меры должны затруднить осуществление таких действий в дальнейшем и существенно снизить их масштаб», — сообщили в Роскомнадзоре.
Вместе с тем в ФСБ предоставили статистические данные, указывающие на масштаб проблемы, связанной с ложными сообщениями о минировании.
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования. В тексте также указывались более 16 тысяч якобы заминированных объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры и т.д.). Все угрозы носили ложный характер», — пояснили в ЦОС ФСБ.
На протяжении последних трёх месяцев в различных регионах России проходят регулярные проверки зданий судов, образовательных учреждений, торговых центров, станций метро и иных мест массового скопления людей. Во всех случаях информация о поступивших угрозах оказывалась ложной.
Согласно принятым в конце 2017 года поправкам к статье 207 Уголовного кодекса, заведомо ложное сообщение о взрыве, поджоге или других действиях, которые могут привести к гибели людей или причинить значительный ущерб имуществу, совершённое в отношении объектов социальной инфраструктуры, наказывается лишением свободы на срок от трёх до пяти лет. Если подобное сообщение направлено на дестабилизацию органов власти, то злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы. В том случае, если ситуация, вызванная таким ложным звонком, повлекла за собой смерть человека или другие тяжкие последствия, санкция ещё жёстче — от восьми до десяти лет заключения.
«Таких почтовых сервисов масса»
Как отметил эксперт в области информационной безопасности Александр Власов, существует множество почтовых сервисов, аналогичных тому, что был заблокирован РКН и ФСБ.
«Такие почтовые сервисы используются в том числе для таких рассылок сообщений о минировании. С другой стороны, они могут использоваться для согласования противоправных действий, продажи наркотиков или покупки роликов с детской порнографией», — заметил собеседник RT.
Он также заметил, что вычислить злоумышленников без содействия администрации таких почтовых сервисов «практически невозможно».
В свою очередь, руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета при комитете Государственной думы по информационной политике Евгений Лифшиц считает, что блокировка сервиса Startmail.com не решит проблему с сообщениями о «минировании».
«Нужно использовать другие продукты и технологии, чтобы предотвращать ложные «минирования», нужно проводить законодательную работу, которая будет более фундаментальной. Существующие технические средства злоумышленников позволяют им оставаться незамеченными. Также сложностью является отсутствие межправительственных соглашений по быстрому поиску и идентификации таких ip-адресов. То есть когда трафик злоумышленников проходит через десять стран, нужно иметь возможность оперативно отслеживать этот трафик», — указал эксперт в беседе с RT.
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- ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис