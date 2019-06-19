«Сопоставимо с оружием массового уничтожения»: в Совбезе РФ предупредили о наступлении эры цифрового терроризма

Цифровой терроризм в будущем по масштабам последствий может быть сопоставим с оружием массового уничтожения. Об этом на международном форуме по вопросам безопасности заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. Он также рассказал о попытках боевиков заполучить химическое оружие, их вмешательстве в работу критически важных объектов и использовании ими 3D-принтеров.

В ближайшее время ущерб от терроризма в цифровом пространстве станет сопоставим с последствиями от применения оружия массового уничтожения. Такое заявление сделал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Форум проходит в Уфе.

По его словам, благодаря стремительному развитию информационно-коммуникационных технологий террористические организации стали ещё активнее расширять географию своей деятельности, а также заниматься рекрутированием в свои ряды, привлекать финансирование, осуществлять различные киберпреступления.

Кроме того, как заметил Коков, ссылаясь на экспертные оценки, в настоящее время насчитывается около 30 тыс. экстремистских и террористических сайтов.

«Всё это позволяет сделать вывод о том, что наступает эра технологического и цифрового терроризма, который по масштабам последствий уже в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения», — заявил Коков.

Вдобавок он отметил, что всё более актуальной с течением времени становится проблема «несанкционированного вмешательства террористов» в работу автоматизированных систем управления объектов, которые имеют статус критически важных и потенциально опасных.

Ранее глава ФСБ России Александр Бортников указывал на усиление технической оснащённости киберподразделений международных террористических организаций, которые стали активно применять информационные технологии в собственных целях. При этом ещё в марте президент России Владимир Путин отмечал необходимость «использования новых форм и методов противодействия» в борьбе с угрозами, исходящими от террористов.

«Говорить о победе над терроризмом преждевременно»

Как заявил заместитель секретаря Совбеза РФ, мировому сообществу удалось ликвидировать угрозу появления квазигосударства террористов в Сирии и Ираке.

«К настоящему времени нейтрализована угроза создания террористического квазигосударственного образования, боевые формирования международных террористических организаций в Сирии и Ираке разгромлены в результате контртеррористических операций РФ, её союзников и партнёров на Ближнем Востоке, а также действий сил коалиции во главе с США», — сказал Коков.

Между тем он считает разговоры о победе над терроризмом «явно преждевременными». Так, по его словам, в 2018 году в результате 900 крупных терактов погибли примерно 4,5 тыс. человек, ещё свыше 5 тыс. пострадали. При этом основными целями боевиков остаются страны, внёсшие наибольший вклад в войну с международным терроризмом.

Коков также добавил, что на счетах одной из наиболее активных террористических группировок «Исламское государство»* остаётся не более $300 млн, но боевики продолжают поиски финансирования.

Вместе с тем в среду, 19 июня, Следственный комитет России сообщил о выявлении сети финансистов, собиравших средства для ИГ в шести федеральных округах с 2014 года по сентябрь 2017-го. Отмечается, что за это время было собрано не менее 8 млн рублей от более 200 человек.

«В настоящее время следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершённые подозреваемыми в ходе финансирования терроризма, проверяется их причастность к иным преступлениям, не связанным с расследуемым уголовным делом», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Новые тактики террористов

В ходе своего выступления Юрий Коков также рассказал о новых тенденциях в действиях международных террористических организаций.

По его словам, экстремисты не прекращают попыток заполучить сведения об изготовлении средств ядерного, химического и биологического поражения. Кроме того, они интересуются возможностями применения «патогенных биологических агентов и токсичных химикатов».

Также Коков сообщил о выявлении силами правоохранительных органов фактов использования террористами холодного и огнестрельного оружия, созданного при помощи 3D-принтеров.

Более того, заместитель секретаря Совета безопасности России заявил о новом виде террористической деятельности.

«Одной из новых форм террористической деятельности стали попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением пловцов-диверсантов, прошедших подготовку в соответствующих центрах и обладающих навыками минирования акваторий морских портов и захвата гражданских судов, прежде всего танкеров и газовозов», — сказал Коков.

Напомним, что 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах — Front Altair (шёл под флагом Маршалловых островов) и Kokuka Courageous (шёл под флагом Панамы) — произошли взрывы с последующим возгоранием. Члены экипажа судов были оперативно эвакуированы. Точные обстоятельства произошедшего до сих пор не установлены, однако власти США уже спустя сутки обвинили в произошедшем Иран, основываясь на видеозаписи сомнительного качества.

Россия и ЕС призвали проявить сдержанный подход в оценке инцидента.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.