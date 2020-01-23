ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

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В Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили, что найден сервис, с которого тысячами рассылаются сообщения о минировании российских судов, школ, больниц. Как отмечается, он находится в Нидерландах.
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
  • РИА Новости

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.

Отмечается, что с 23 января на основании представления Генеральной прокуратуры вместе с Роскомнадзором доступ к информационным ресурсам зарубежного сервиса Startmail.com был ограничен.

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области в Биробиджане эвакуировали воспитанников и персонал всех детских садов в связи с поступлением сообщений о минировании. Детей и персонал детсадов эвакуировали в соседние здания. Проводятся проверки.

В Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре также поступили сообщения о минировании детских садов.

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