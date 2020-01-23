На Дальнем Востоке эвакуировали детей из десятков детсадов

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В Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре поступили сообщения о минировании детских садов, проводится эвакуация детей. Об этом информирует Интерфакс.
На Дальнем Востоке эвакуировали детей из десятков детсадов
  • РИА Новости

«В настоящий момент проводится эвакуация в 13 детских садах Хабаровска. Детей размещают в ближайших школах и соцучреждениях», — заявили в пресс-служба администрации Хабаровска.

Также сообщения о минировании поступили в пять детсадов Комсомольска-на-Амуре.

В Благовещенске из-за поступления угроз проверяют девять корпусов восьми дошкольных учреждений. Отмечается, что сообщения о минировании продолжают поступать.

Ранее «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД сообщали, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании аэропорта.

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