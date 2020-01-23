На Дальнем Востоке эвакуировали детей из десятков детсадов
- РИА Новости
«В настоящий момент проводится эвакуация в 13 детских садах Хабаровска. Детей размещают в ближайших школах и соцучреждениях», — заявили в пресс-служба администрации Хабаровска.
Также сообщения о минировании поступили в пять детсадов Комсомольска-на-Амуре.
В Благовещенске из-за поступления угроз проверяют девять корпусов восьми дошкольных учреждений. Отмечается, что сообщения о минировании продолжают поступать.
Ранее «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД сообщали, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании аэропорта.