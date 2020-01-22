В Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании аэропорта

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании аэропорта Пулково.
В Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании аэропорта
  • РИА Новости

Об этом информируют «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

20 января в 18:20 в полицию Московского района позвонил неизвестный. Он заявил, что аэропорт заминирован. Объект проверили, но опасных предметов не нашли. Эвакуация не проводилась.

В тот же день полицейские задержали нетрезвого безработного мужчину. Заведено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Летом 2019 года URA.RU передавало, что в Челябинске задержали мужчину, угрожавшего взорвать бытовой газ в жилом доме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить