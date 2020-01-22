В Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании аэропорта

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании аэропорта Пулково.

Об этом информируют «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

20 января в 18:20 в полицию Московского района позвонил неизвестный. Он заявил, что аэропорт заминирован. Объект проверили, но опасных предметов не нашли. Эвакуация не проводилась.

В тот же день полицейские задержали нетрезвого безработного мужчину. Заведено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Летом 2019 года URA.RU передавало, что в Челябинске задержали мужчину, угрожавшего взорвать бытовой газ в жилом доме.